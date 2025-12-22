Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thói quen nhiều shipper mắc phải, có thể bị CSGT phạt tới 6 triệu đồng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
22/12/2025 12:49 GMT+7

Hàng loạt shipper đã bị CSGT phạt tới 6 triệu vì thói quen này khi đi giao hàng trên đường. Đó là lỗi gì?

Mới đây, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, hiện nay, nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa của người dân thành phố ngày càng cao. Do vậy, shipper xuất hiện trên đường phố cũng ngày càng tấp nập.

Tuy nhiên, tình trạng các shipper chở hàng hóa cồng kềnh, che lấp biển số xảy ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Thói quen của shipper bị CSGT phạt tới 6 triệu nhiều người hay mắc - Ảnh 1.

Nhiều shipper chở theo các thùng hàng cồng kềnh phía sau, che lấp biển số

ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT, biển số xe là dấu hiệu nhận dạng quan trọng của mỗi phương tiện. Tuy nhiên, một bộ phận shipper đã bất chấp quy định, chở các thùng hàng, bao tải che khuất biển số xe, gây khó khăn trong công tác ghi hình xử phạt cũng như truy vết phương tiện khi có xảy ra tai nạn mà bỏ chạy.

Việc này tạo tâm lý chủ quan, xem thường quy định ở một bộ phận người giao hàng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chung của lực lượng shipper - vốn là những người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải trong đô thị.

Thói quen của shipper bị CSGT phạt tới 6 triệu nhiều người hay mắc - Ảnh 3.

Che lấp biển số khi tham gia giao thông thì người điều khiển xe máy bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng

ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, CSGT cũng kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm hiểu về mức độ nguy hiểm cũng như việc xử lý của lực lượng chức năng là biện pháp chủ động phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và cả những người cùng tham gia giao thông.

Nghị định 168/2024 quy định:

  • Người điều khiển xe máy chở hàng hóa hoặc người mang vác vật cồng kềnh vượt quá giới hạn quy định sẽ từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng;
  • Người điều khiển xe máy cố tình dùng vật khác che lấp biển số nhằm qua mặt cơ quan chức năng từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Thói quen của shipper bị CSGT phạt tới 6 triệu nhiều người hay mắc - Ảnh 4.

Chở hàng che lấp biển số là thói quen của nhiều shipper

ẢNH: DIỆU MI

CSGT khuyến cáo mỗi shipper cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Các đơn vị giao hàng, doanh nghiệp vận tải công nghệ cũng cần quán triệt, giám sát lực lượng shipper của mình, không bao che cho các hành vi vi phạm.

Trong thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ thường xuyên thay đổi địa bàn, tuyến đường xử lý để chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do các phương tiện này gây ra.

Tin liên quan

Nam thanh niên 19 tuổi bị CSGT TP.HCM tịch thu xe vì buông 2 tay lái xe

CSGT TP.HCM vừa mời làm việc, lập biên bản và tịch thu xe mà nam thanh niên 19 tuổi buông 2 tay khi lái xe gây bức xúc trên mạng xã hội.

4 phút, 68 xe máy đi ngược chiều lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM

Camera AI phát hiện nhiều người đi sai vạch kẻ đường màu vàng ở trung tâm TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

CSGT SHIPPER CSGT phạt shipper che biển số Nghị định 168 chở hàng cồng kềnh CSGT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận