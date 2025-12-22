Thói quen nhiều shipper mắc phải, có thể bị CSGT phạt tới 6 triệu đồng

Mới đây, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, hiện nay, nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa của người dân thành phố ngày càng cao. Do vậy, shipper xuất hiện trên đường phố cũng ngày càng tấp nập.

Tuy nhiên, tình trạng các shipper chở hàng hóa cồng kềnh, che lấp biển số xảy ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Nhiều shipper chở theo các thùng hàng cồng kềnh phía sau, che lấp biển số ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT, biển số xe là dấu hiệu nhận dạng quan trọng của mỗi phương tiện. Tuy nhiên, một bộ phận shipper đã bất chấp quy định, chở các thùng hàng, bao tải che khuất biển số xe, gây khó khăn trong công tác ghi hình xử phạt cũng như truy vết phương tiện khi có xảy ra tai nạn mà bỏ chạy.

Việc này tạo tâm lý chủ quan, xem thường quy định ở một bộ phận người giao hàng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chung của lực lượng shipper - vốn là những người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải trong đô thị.

Che lấp biển số khi tham gia giao thông thì người điều khiển xe máy bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, CSGT cũng kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm hiểu về mức độ nguy hiểm cũng như việc xử lý của lực lượng chức năng là biện pháp chủ động phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và cả những người cùng tham gia giao thông.

Nghị định 168/2024 quy định:

Người điều khiển xe máy chở hàng hóa hoặc người mang vác vật cồng kềnh vượt quá giới hạn quy định sẽ từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng;



Người điều khiển xe máy cố tình dùng vật khác che lấp biển số nhằm qua mặt cơ quan chức năng từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.



Chở hàng che lấp biển số là thói quen của nhiều shipper ẢNH: DIỆU MI

CSGT khuyến cáo mỗi shipper cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Các đơn vị giao hàng, doanh nghiệp vận tải công nghệ cũng cần quán triệt, giám sát lực lượng shipper của mình, không bao che cho các hành vi vi phạm.

Trong thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ thường xuyên thay đổi địa bàn, tuyến đường xử lý để chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do các phương tiện này gây ra.