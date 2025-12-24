Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
24/12/2025 08:39 GMT+7

Hàng loạt xe máy đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM. Mỗi trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, đơn vị ghi nhận nhiều xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh trước đây).

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM - Ảnh 1.

Hình ảnh xe máy lấn dải phân cách đi ngược chiều bị camera phạt nguội của CSGT ghi lại

ẢNH: DIỆU MI

Tình trạng này xảy ra phổ biến khi không có sự có mặt của lực lượng CSGT. Trước tình hình đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã bố trí các tổ công tác tăng cường ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến phương tiện (phạt nguội).

Theo danh sách được CSGT Hàng Xanh công bố, trong khoảng 20 phút sáng 16.12.2025, có gần 40 xe máy đi ngược chiều đã lọt vào camera phạt nguội. Đồng thời, tổ tuần tra kiểm soát trực tiếp cũng lập biên bản 4 trường hợp.

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM - Ảnh 2.

Đi ngược chiều nhưng vẫn bật xi nhan

ẢNH: DIỆU MI

Tất cả xe vi phạm đã được CSGT gửi thông báo phạt nguội. Theo quy định hiện nay, nếu không nộp phạt nguội thì người đứng tên đăng ký xe sẽ không thể làm các thủ tục sang tên đổi chủ, thi sát hạch hay cấp đổi bằng lái xe hoặc nộp phạt các vi phạm giao thông khác.

CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh tại số 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM - Ảnh 3.

Đây là đoạn đường thường có các xe máy đi ngược chiều, nhất là khi không thấy bóng dáng CSGT

ẢNH: DIỆU MI

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM - Ảnh 4.

Không muốn xếp hàng chờ đèn đỏ sau dòng kẹt xe, nhiều người chọn cách... mất 5 triệu

ẢNH: DIỆU MI

Căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian tới, CSGT Hàng Xanh tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm để xử lý dứt điểm tình trạng xe đi ngược chiều. CSGT sẽ bố trí các tổ phạt nguội nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM - Ảnh 5.

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM - Ảnh 6.

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM - Ảnh 7.

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM - Ảnh 8.

Danh sách xe đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm bị CSGT phạt nguội

ẢNH: PC08


