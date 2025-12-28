Nhìn lại 2025: Camera AI chấm dứt cảnh đèn đỏ còn 3 giây là bấm còi ở TP.HCM

Từ ngày 1.9.2025, CSGT TP.HCM ứng dụng camera AI vào xử phạt tại 31 giao lộ. Đây không chỉ là camera giám sát thông thường mà là hệ thống có khả năng tự động phát hiện và phân tích hành vi vi phạm.

Điểm khác biệt rõ nhất tại các giao lộ có đèn tín hiệu ở TP.HCM từ khi lắp camera AI là gần như không còn tình trạng đèn đỏ còn 3 giây là bấm còi.

Camera AI được lắp cách giao lộ khoảng 10 m để ghi nhận biển số xe khi người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, dừng lấn vạch ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong nhiều buổi sáng và chiều cao điểm, phóng viên có mặt tại các giao lộ trung tâm TP.HCM như: Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn... nơi đã được lắp đặt camera AI, để ghi nhận thực tế.

Dòng xe vẫn đông tại giao lộ Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn vào giờ cao điểm, nhưng không còn cảnh xe máy tràn lên vạch dừng hay ô tô "nhích từng chút" khi đèn đỏ sắp tắt. Khi đèn tín hiệu còn vài giây trước khi chuyển đỏ, nhiều người đã chủ động giảm tốc từ xa, dừng xe đúng làn, đúng vạch.

Dòng xe dừng trật tự, ngăn nắp tại ngã tư Hàng Xanh ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, nơi lưu lượng xe luôn ở mức cao, hiện tượng rẽ gấp, lấn làn đã giảm rõ rệt so với trước. Người đi đường chia sẻ, dù không thấy CSGT đứng chốt, họ vẫn tự nhắc nhau dừng đúng vạch, bởi "camera thì lúc nào cũng nhìn thấy".

Những ghi nhận thực tế cho thấy, camera AI không làm đường phố bớt đông, nhưng đang góp phần làm giao thông bớt căng thẳng. Người tham gia giao thông đi chậm lại, cẩn trọng hơn.

Người dân dừng đèn đỏ trên đường Tôn Đức Thắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Camera AI thay đổi ý thức chấp hành của người dân

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết chính sự hiện diện thường trực của camera AI tại các giao lộ trọng điểm đã tạo ra thay đổi lớn trong ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.



"Camera AI hiện nay có thể phát hiện nhiều lỗi cùng lúc, như vừa vượt đèn đỏ, vừa không đội mũ bảo hiểm. Đây là điểm khác biệt lớn so với camera truyền thống", thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết.

Camera AI có thể tự động phát hiện vi phạm 24/7, CSGT sẽ kiểm duyệt trước khi gửi thông báo ẢNH: NHẬT THỊNH

Các lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận khá đa dạng: không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không tuân thủ vạch kẻ đường, đi sai làn, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, xe đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, chở từ ba người trở lên… Ngoài ra, hệ thống còn có các tính năng hỗ trợ như đo đếm lưu lượng phương tiện, phát hiện ùn tắc, phát hiện xe nằm trong danh sách theo dõi.

Từ khi được đưa vào vận hành đến nay, camera AI đã phát hiện 7.198 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó, các lỗi phổ biến nhất vẫn là vượt đèn đỏ, không chấp hành vạch kẻ đường, đi sai làn và chạy ngược chiều.

Thay vì đèn đỏ còn 3 giây là bấm còi, người dân đã dừng xe đúng tín hiệu ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo PC08, con số này phản ánh đúng thực trạng giao thông đô thị đông đúc, nhưng điều đáng nói hơn là sau giai đoạn đầu xử lý, nhiều giao lộ đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tình trạng "tranh thủ vài giây đèn đỏ", leo lề, lấn làn giảm đáng kể, nhất là tại những nơi người dân đã biết có lắp camera AI.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình đánh giá, sau khi hệ thống AI hoạt động ổn định và được truyền thông rộng rãi, hiệu quả mang lại rất rõ ràng. Camera AI giúp phát hiện vi phạm chính xác, liên tục, kể cả trong khung giờ cao điểm. Nhờ đó, lực lượng CSGT không cần túc trực xử phạt thủ công tại từng chốt, mà chuyển sang nhiệm vụ điều tiết giao thông, xử lý sự cố và tai nạn.

Cận cảnh camera AI trên đường phố TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh giao thông TP.HCM trật tự hơn, người đi bộ qua đường an toàn hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Quan trọng hơn, ý thức người dân đã thay đổi. "Nhiều người chấp hành luật giao thông ngay cả khi không thấy CSGT. Người dân cũng chủ động tra cứu phạt nguội trên website Cục CSGT hoặc ứng dụng VNeTraffic để phối hợp giải quyết vi phạm", thượng tá Bình cho biết.

Theo kế hoạch, từ năm 2026 và các năm tiếp theo, Công an TP.HCM phối hợp với Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, lắp đặt thêm camera AI tại các vị trí trọng yếu. Hiện nay, các camera AI đã được tích hợp khả năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm cùng lúc và sẽ tiếp tục được nâng cấp theo lộ trình.

Camera AI sắc nét cả ngày lẫn đêm và không bỏ sót bất kỳ vi phạm nào ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT kiểm duyệt lại các hành vi do camera AI phát hiện trước khi ra thông báo vi phạm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đánh giá về mức độ phù hợp, PC08 cho rằng camera AI là giải pháp hiệu quả với đặc thù giao thông phức tạp, mật độ phương tiện cao của TP.HCM. Tuy nhiên, việc triển khai phải linh hoạt, không rập khuôn theo mô hình của địa phương khác. Đặc biệt, 100% hình ảnh vi phạm do camera AI ghi nhận đều được cán bộ tại trung tâm rà soát lại trước khi ra quyết định xử phạt, nhằm đảm bảo tính chính xác và thận trọng.

Nhìn lại năm 2025, camera AI không làm TP.HCM hết kẹt xe, nhưng đã khiến người đi đường chậm lại, đúng hơn và nghĩ kỹ hơn trước mỗi lần vượt đèn.