TP.HCM lắp gần 1.400 đèn cho xe máy rẽ phải: Giảm ùn tắc hay vẫn kẹt?

Ngày 19.12, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đơn vị đang triển khai lắp thêm 600 bộ đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ ở 215 giao lộ.

Cộng với 800 bộ đèn đã lắp ở 312 giao lộ trước đó, đến cuối năm 2025, TP.HCM có khoảng 1.400 bộ đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ.

TP.HCM đang khẩn trương lắp thêm 600 bộ đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận, các bộ đèn được lắp mới ở các giao lộ có lưu lượng xe đông đúc, thường xảy ra kẹt xe cục bộ giờ cao điểm như phường Bình Thạnh, phường Chợ Quán, phường Nhiêu Lộc, phường Xuân Hòa, phường Bến Thành và nhiều phường, xã vùng ven.

Cụ thể, các giao lộ vừa được lắp mới đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ gồm: Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí - Nơ Trang Long, Lý Chính Thắng - Nguyễn Thông, Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn, Hàm Nghi - Pasteur, Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu, Tú Xương - Bà Huyện Thanh Quan, Lý Chính Thắng - Trần Quốc Thảo, Nơ Trang Long - Lê Quang Định...

Khi dừng đèn đỏ người dân nên chủ động chừa khoảng trống cho các xe rẽ phải khi có đèn cho phép ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khu vực vùng ven có các giao lộ Song Hành - Nguyễn Văn Quá, Nguyễn Ảnh Thủ - Trần Thị Bảy, Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân, Tô Ký - Bùi Văn Ngữ, tỉnh lộ 7 - Nguyễn Thị Rành, Phan Văn Hớn - Phan Văn Đối, Võ Văn Vân - liên ấp 1-2...

Cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ sẽ giảm kẹt xe?

Không còn quá xa lạ như thời điểm vừa lắp đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ hay kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục, người dân TP.HCM giờ đây đa phần ý thức hơn trong việc nhường đường ở giao lộ.

Tại giao lộ Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan dù lượng xe đông đúc vào giờ tan tầm chiều nhưng người tham gia giao thông vẫn luôn chủ động dừng chờ đèn chừa một khoảng trống cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ.

Bộ đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ được lắp liên tục ở TP.HCM trong thời gian qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây cũng là nét đẹp văn hóa giao thông thường thấy ở nhiều giao lộ khác tại trung tâm như: Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng, Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chủ động không dừng đỗ trên phạm vi kẻ vạch mắt võng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người tham gia giao thông không chủ động nhường đường cho các xe được phép rẽ. Ở những giao lộ có dấu mũi tên xanh rẽ phải - tức là tất cả phương tiện được phép rẽ phải nhưng cũng không còn khoảng trống nào để đi tới.

Chị Minh Thư (ở phường Gia Định) cho biết: "Nhiều lần tôi dừng chờ đèn đỏ đã chừa khoảng trống đủ cho các xe rẽ phải, nhưng vài giây sau có xe phía sau chen lên, dừng ngay chỗ trống. Vậy là các xe khác muốn rẽ cũng không rẽ được".

Tuy nhiên, thay vì bấm còi inh ỏi như trước đây, nhiều người khi không rẽ được cũng vui vẻ dừng chờ đèn, đợi khi dòng xe di chuyển, có khoảng trống mới rẽ.

Sở Xây dựng cho rằng các hộp đèn rẽ phải khi đèn đỏ đã giảm ùn tắc ở các giao lộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, tình hình kẹt xe, ùn tắc ở các giao lộ có đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ đã có nhiều chuyển biến. Tại một số tuyến đường có đo lưu lượng phương tiện đã cho thấy tỷ lệ xe thoát qua giao lộ tăng khoảng 18% so với trước khi có đèn rẽ phải.

Trước khi lắp đèn rẽ phải hay kẻ vạch mắt võng ở giao lộ, Sở Xây dựng sẽ cùng CSGT khảo sát. Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải tại các giao lộ, điều chỉnh bề rộng các làn đường phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Theo kế hoạch, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ. Nếu hiệu quả sẽ triển khai mở rộng ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.