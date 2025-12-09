Vụ xe buýt vượt đèn đỏ ở TP.HCM: Tài xế bị phạt gần 20 triệu đồng

Tối 9.12, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã mời tài xế xe buýt vượt đèn đỏ do người đi đường quay lại đăng tải lên mạng xã hội đến làm rõ, và lập biên bản.

Hình ảnh xe buýt vượt đèn đỏ được người đi đường đăng lên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên một fanpage chuyên về giao thông đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt vượt đèn đỏ tại giao lộ Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung (hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Nguyễn Thị Tứ), khiến người đi đường khiếp vía.

Làm việc với CSGT, tài xế xuất trình giấy tờ tên T.Q.T (36 tuổi, quê An Giang; tạm trú phường Hòa Bình, TP.HCM). Tài xế thừa nhận chính mình là người điều khiển xe buýt tuyến 69, biển số 59B - 292.28 vượt đèn đỏ hôm 8.12 như clip được chia sẻ.

Tài xế cũng trình bày do đang điều khiển xe ở tốc độ nhanh nên không kịp dừng và đã vượt đèn đỏ.

Xe buýt vượt đèn đỏ giữa ngã tư đông xe, tài xế bị CSGT phạt 19 triệu

Với lỗi này, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản tài xế T.Q.T lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" theo điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024. Mức phạt hành vi này là từ 18 - 20 triệu đồng. Tài xế cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT mời tài xế xe buýt đến làm rõ, lập biên bản xử phạt ẢNH: PC08

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung chuyển từ xanh sang vàng và đỏ. Tất cả các phương tiện di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn dừng lại chờ đèn. Thế nhưng, tài xế xe buýt tuyến 69 biển số 59B - 292.28 bất chấp đèn đỏ đã lái xe phóng nhanh qua ngã tư.

Đáng nói, giao lộ này đông đúc xe cộ, việc tài xế xe buýt chạy tốc độ nhanh khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi, vì tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Liên quan vụ việc, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã đề nghị Công ty cổ phần vận tải TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với tài xế T.Q.T kể từ ngày 9.12, để phục vụ công tác xử lý theo quy định và báo kết quả xử lý về trung tâm.