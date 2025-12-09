Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe buýt vượt đèn đỏ, phóng nhanh qua ngã tư đông đúc ở TP.HCM

Trần Kha - Vũ Phượng
09/12/2025 10:25 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt tuyến 69 phóng nhanh vượt đèn đỏ tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung (TP.HCM) đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người khiếp vía.

Tối 8.12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt chạy ẩu, vượt đèn đỏ tại ngã tư đông đúc xe cộ qua lại.

Xe buýt vượt đèn đỏ, phóng nhanh qua ngã tư đông đúc ở TP.HCM- Ảnh 1.

Camera hành trình trên một phương tiện ghi lại chiếc xe buýt vượt đèn đỏ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày (8.12) trên đường Lê Trọng Tấn, hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Nguyễn Thị Tú.

Theo đoạn camera hành trình của ô tô khác ghi lại, khi đó, tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung chuyển từ xanh sang vàng và đỏ. Tất cả các phương tiện di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn dừng lại chờ đèn.

Thế nhưng, tài xế chiếc xe buýt tuyến 69 biển số 59B - 292.28 bất chấp đèn đỏ đã lái xe phóng nhanh qua ngã tư.

Đáng nói, ngã tư này đông đúc xe cộ, việc tài xế xe buýt chạy tốc độ nhanh khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi, vì tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn

Liên quan vụ việc, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng PC08, Công an TP.HCM) đã nắm thông tin và đang phối hợp đơn vị quản lý tuyến xe buýt nói trên, để mời tài xế lên làm rõ, xử lý nghiêm.

Đề nghị tạm đình chỉ tài xế xe buýt

Liên quan vụ việc trên, ngày 9.12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã đề nghị Công ty cổ phần vận tải TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với tài xế này. 

Qua kiểm tra, xác minh, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng ghi nhận, vào lúc 14 giờ 55 phút 58 giây, ngày 8.12, tại giao lộ Lê Trọng Tấn - Nguyễn Đỗ Cung (hướng đi khu dân cư Vĩnh Lộc), tài xế T.Q.T lái xe buýt biển số 51B - 292.28, hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 69 (Bến xe buýt Sài Gòn - Khu dân cư Vĩnh Lộc) đã không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Hành vi nêu trên của tài xế T.Q.T gây bức xúc trong dư luận xã hội và vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2025 được ký kết giữa Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và đơn vị kinh doanh vận tải.

Trên cơ sở đó, trung tâm đề nghị Công ty cổ phần vận tải TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với lái xe T.Q.T kể từ ngày 9.12, để phục vụ công tác xử lý theo quy định và báo kết quả xử lý về trung tâm trước 17 giờ ngày 9.12.2025.

Đồng thời, trung tâm đã phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin vụ việc đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.

TP.HCM: Va chạm với xe buýt, nữ sinh viên năm nhất tử vong

TP.HCM: Va chạm với xe buýt, nữ sinh viên năm nhất tử vong

Vụ tai nạn thương tâm giữa xe buýt và xe máy vừa xảy ra trên đường Lê Quang Đạo, xã Bà Điểm (TP.HCM) khiến nữ sinh viên đại học năm nhất tử vong.

xe buýt vượt đèn đỏ Đội CSGT Tân Sơn Nhất Chạy ẩu camera
Bình luận (0)

