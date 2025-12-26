Tra cứu danh sách 107 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT phạt nguội

Ngày 26.12, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM công bố danh sách 107 xe máy đi trên vỉa hè bị phạt nguội.

Dù CSGT thường xuyên xử phạt nhưng nhiều người vẫn chạy xe máy đi trên vỉa hè ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT Hàng Xanh, đơn vị đã tăng cường xử lý hành vi vi phạm đi trên vỉa hè đối với xe máy liên tục trong thời gian qua. Hành vi này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi bộ khi tham gia giao thông.

Để tăng cường hiệu quả xử lý và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội) xe máy đi trên vỉa hè. Trong đó, những tuyến đường CSGT phạt nguội tập trung ở nơi phức tạp thường xảy ra vi phạm như: đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh thuộc phường Gò Vấp.

Mỗi xe đi trên vỉa hè sẽ bị CSGT phạt 5 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe ẢNH: DIỆU MI

CSGT lưu ý, mỗi người tham gia giao thông cần hiểu rằng, tiết kiệm vài phút không thể đánh đổi bằng sự an toàn của người khác. Một hành động tưởng chừng nhỏ như đi xe trên vỉa hè có thể dẫn đến hậu quả lớn nếu xảy ra va chạm.

Văn hóa giao thông không chỉ thể hiện ở việc tuân thủ luật lệ, mà còn ở sự tôn trọng cộng đồng và tinh thần trách nhiệm với xã hội.



Chỉ trong 2 buổi sáng, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 107 trường hợp vi phạm "đi trên vỉa hè" trên đường Quang Trung, Nguyễn Oanh thuộc phường Gò Vấp.

Muốn tiết kiệm thời gian, nhiều người chạy xe máy đi trên vỉa hè ẢNH: DIỆU MI

Hình ảnh từ camera phạt nguội của CSGT đầy đủ ngày giờ vi phạm, biển số xe, quá trình thực hiện hành vi ẢNH: DIỆU MI

CSGT Hàng Xanh cho biết sẽ tiếp tục ghi hình phạt nguội để nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân ẢNH: DIỆU MI

Ngoài hình ảnh do CSGT ghi lại, khi nhận được hình ảnh từ người dân cung cấp, CSGT cũng xác minh, xử lý ẢNH: DIỆU MI

CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh, số 18 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định) để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.



Theo Nghị định 168/2024, xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu đồng), trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Việc ghi hình xử phạt của lực lượng CSGT đối với các hành vi vi phạm phổ biến hiện nay gửi đến thông điệp: mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý, dù là trực tiếp hay qua các thiết bị giám sát.