Đời sống Cộng đồng

CSGT Chợ Lớn chở bé gái đi cấp cứu trong giờ cao điểm, xe đông nghẹt

Vũ Phượng
25/12/2025 14:08 GMT+7

Giữa dòng xe đông nghẹt giờ cao điểm, CSGT Chợ Lớn (TP.HCM) khẩn cấp dùng mô tô đặc chủng chở bé gái đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 25.12, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc PC08) vừa dùng mô tô đặc chủng chở một bé gái đến bệnh viện cấp cứu trong giờ cao điểm.

Theo đó, lúc 18 giờ ngày 23.12, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn gồm thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt và thiếu tá Nguyễn Minh Trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Dương Bá Trạc và hẻm 358 Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng).

Xúc động hình ảnh CSGT Chợ Lớn mở đường giữa giờ cao điểm cứu bé gái - Ảnh 1.

Người đàn ông ẵm bé gái đến nhờ CSGT đưa đi cấp cứu

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Thời điểm trên, lưu lượng xe đang lưu thông nhiều, di chuyển chậm, CSGT tích cực thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông trên đường không để xảy ra ùn tắc giao thông. Đang tích cực phân luồng, thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt nhận được lời đề nghị từ một người đàn ông lớn tuổi, trên tay ẵm theo một bé gái nhờ hỗ trợ chở đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Sau khi nhận được lời đề nghị, thiếu tá Đạt đã nhanh chóng thông tin về Ban Chỉ huy đơn vị xin ý kiến và sử dụng xe mô tô đặc chủng chở người đàn ông trên và bé gái đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu giữa dòng xe đông đúc đang di chuyển.

Nhờ vậy, cả hai người được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và được bảo đảm an toàn trên đoạn đường di chuyển.

Hình ảnh CSGT ra sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là hỗ trợ các trường hợp đang gặp vấn đề về sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng… đã để lại ấn tượng sâu sắc với cộng đồng.

Công việc tuy vất vả nhưng các chiến sĩ luôn giữ thái độ nhiệt tình, chu đáo, luôn đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên hàng đầu và không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP.HCM, vui lòng liên hệ:

  • Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521;
  • Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;
  • Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn;

Hoặc Trang Zalo official account “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh" để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.


