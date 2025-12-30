CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến nhiều tài xế xe khách bị phạt nặng

Ngày 29.12, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại cuối năm.

Nhiều tài xế xe khách bị CSGT dừng xe kiểm tra trên tuyến Lê Khả Phiêu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ghi nhận trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra các xe hợp đồng, xe tuyến cố định và xe đưa đón hành khách. Việc kiểm tra được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 158/2024 và Nghị định 168/2024 của Chính phủ.

CSGT siết hợp đồng, camera buồng lái, thiết bị giám sát hành trình

Trong quá trình kiểm tra, CSGT tập trung rà soát hợp đồng vận tải, số lượng hành khách thực tế, điều kiện kinh doanh vận tải, việc lắp đặt và hoạt động của camera ghi nhận hình ảnh buồng lái, thiết bị giám sát hành trình cùng giấy tờ của lái xe và phương tiện.

Tài xế xe 16 chỗ Lê Thanh Phong cho biết, có camera trong cabin rồi nên anh đâu dám cầm điện thoại khi lái xe nữa. "Camera quay suốt, chạy ẩu hay lơ là là thấy liền, khác gì có CSGT ngồi kế bên nên chủ quan là dính phạt liền", anh Phong nói.

Nhiều tài xế chấp hành nghiêm quy định ngay cả khi không có mặt CSGT vì biết mọi hành vi đều được camera buồng lái ghi lại. Trong ảnh là tài xế thắt dây an toàn khi xe dừng đèn đỏ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Qua ghi nhận, nhiều xe chấp hành nghiêm túc, hồ sơ đầy đủ, thiết bị hoạt động ổn định, tài xế tuân thủ quy định an toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp vi phạm.

Các lỗi phổ biến gồm: hợp đồng vận tải ghi không đầy đủ thông tin, không ghi số lượng hành khách; camera buồng lái không hoạt động; thiết bị giám sát hành trình chưa đạt yêu cầu.

Tài xế cho biết camera buồng lái giống như CSGT đang hiện diện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khoảng 12 giờ 20 phút, CSGT dừng kiểm tra một xe khách của nhà xe T.L.T. Dù không phát hiện vi phạm tại thời điểm kiểm tra trực tiếp, nhưng khi trích xuất dữ liệu camera buồng lái, lực lượng chức năng xác định tài xế đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện trước đó khoảng 10 phút.

Với hành vi này, theo Nghị định 168/2024, tài xế bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại bị camera buồng lái "tố giác" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ghi thiếu số khách, chủ xe cũng bị phạt nặng

Chỉ trong khoảng 1 giờ, CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế có hợp đồng vận tải nhưng không ghi số lượng hành khách theo quy định. Lỗi này bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe kinh doanh vận tải tham gia hợp tác xã, hành vi sử dụng xe hợp đồng nhưng hợp đồng không bảo đảm yêu cầu theo quy định có thể bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng và tước phù hiệu xe hợp đồng trong 2 tháng.

CSGT TP.HCM thường xuyên có những đợt cao điểm kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với xe tuyến cố định, các lỗi thường gặp gồm: lệnh vận chuyển không ghi đầy đủ thông tin, đặc biệt là số hành khách; thay đổi tuyến đường nhưng chưa cập nhật hành trình. Những vi phạm này bị xử phạt từ 1- 2 triệu đồng đối với tài xế và từ 2 - 4 triệu đồng đối với chủ xe.

Ngoài ra, CSGT còn ghi nhận các hành vi như bán vé nhưng không giao vé cho hành khách; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người cho phép. Riêng hành vi chở quá số người có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng cho mỗi hành khách vượt quá, đồng thời trừ từ 4 - 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe kinh doanh vận tải hành khách, ngoài phạt tài xế, một số lỗi có thể phạt thêm cả chủ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT TP.HCM sẽ kiểm tra xử lý liên tục những vi phạm thường gặp ở xe chở khách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, việc tăng cường kiểm tra xe khách dịp cận tết nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trong những chuyến đi cuối năm.