Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến nhiều tài xế xe khách bị phạt nặng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/12/2025 05:30 GMT+7

Nhiều tài xế xe khách tại TP.HCM vẫn giữ những thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng vi phạm các quy định hiện hành. CSGT TP.HCM đã chỉ ra những lỗi này.

Ngày 29.12, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại cuối năm.

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến tài xế chở khách bị phạt nặng- Ảnh 1.

Nhiều tài xế xe khách bị CSGT dừng xe kiểm tra trên tuyến Lê Khả Phiêu

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ghi nhận trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra các xe hợp đồng, xe tuyến cố định và xe đưa đón hành khách. Việc kiểm tra được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 158/2024 và Nghị định 168/2024 của Chính phủ.

CSGT siết hợp đồng, camera buồng lái, thiết bị giám sát hành trình

Trong quá trình kiểm tra, CSGT tập trung rà soát hợp đồng vận tải, số lượng hành khách thực tế, điều kiện kinh doanh vận tải, việc lắp đặt và hoạt động của camera ghi nhận hình ảnh buồng lái, thiết bị giám sát hành trình cùng giấy tờ của lái xe và phương tiện.

Tài xế xe 16 chỗ Lê Thanh Phong cho biết, có camera trong cabin rồi nên anh đâu dám cầm điện thoại khi lái xe nữa. "Camera quay suốt, chạy ẩu hay lơ là là thấy liền, khác gì có CSGT ngồi kế bên nên chủ quan là dính phạt liền", anh Phong nói.

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến tài xế chở khách bị phạt nặng- Ảnh 2.

Nhiều tài xế chấp hành nghiêm quy định ngay cả khi không có mặt CSGT vì biết mọi hành vi đều được camera buồng lái ghi lại. Trong ảnh là tài xế thắt dây an toàn khi xe dừng đèn đỏ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Qua ghi nhận, nhiều xe chấp hành nghiêm túc, hồ sơ đầy đủ, thiết bị hoạt động ổn định, tài xế tuân thủ quy định an toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp vi phạm.

Các lỗi phổ biến gồm: hợp đồng vận tải ghi không đầy đủ thông tin, không ghi số lượng hành khách; camera buồng lái không hoạt động; thiết bị giám sát hành trình chưa đạt yêu cầu.

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến tài xế chở khách bị phạt nặng- Ảnh 3.

Tài xế cho biết camera buồng lái giống như CSGT đang hiện diện

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khoảng 12 giờ 20 phút, CSGT dừng kiểm tra một xe khách của nhà xe T.L.T. Dù không phát hiện vi phạm tại thời điểm kiểm tra trực tiếp, nhưng khi trích xuất dữ liệu camera buồng lái, lực lượng chức năng xác định tài xế đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện trước đó khoảng 10 phút.

Với hành vi này, theo Nghị định 168/2024, tài xế bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến tài xế chở khách bị phạt nặng- Ảnh 4.

Tài xế dùng tay cầm và sử dụng điện thoại bị camera buồng lái "tố giác"

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ghi thiếu số khách, chủ xe cũng bị phạt nặng

Chỉ trong khoảng 1 giờ, CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế có hợp đồng vận tải nhưng không ghi số lượng hành khách theo quy định. Lỗi này bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe kinh doanh vận tải tham gia hợp tác xã, hành vi sử dụng xe hợp đồng nhưng hợp đồng không bảo đảm yêu cầu theo quy định có thể bị phạt từ 10 - 12 triệu đồng và tước phù hiệu xe hợp đồng trong 2 tháng.

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến tài xế chở khách bị phạt nặng- Ảnh 5.

CSGT TP.HCM thường xuyên có những đợt cao điểm kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với xe tuyến cố định, các lỗi thường gặp gồm: lệnh vận chuyển không ghi đầy đủ thông tin, đặc biệt là số hành khách; thay đổi tuyến đường nhưng chưa cập nhật hành trình. Những vi phạm này bị xử phạt từ 1- 2 triệu đồng đối với tài xế và từ 2 - 4 triệu đồng đối với chủ xe.

Ngoài ra, CSGT còn ghi nhận các hành vi như bán vé nhưng không giao vé cho hành khách; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người cho phép. Riêng hành vi chở quá số người có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng cho mỗi hành khách vượt quá, đồng thời trừ từ 4 - 10 điểm giấy phép lái xe.

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến tài xế chở khách bị phạt nặng- Ảnh 6.

Với xe kinh doanh vận tải hành khách, ngoài phạt tài xế, một số lỗi có thể phạt thêm cả chủ xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT TP.HCM chỉ ra lỗi phổ biến khiến tài xế chở khách bị phạt nặng- Ảnh 7.

CSGT TP.HCM sẽ kiểm tra xử lý liên tục những vi phạm thường gặp ở xe chở khách

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, việc tăng cường kiểm tra xe khách dịp cận tết nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trong những chuyến đi cuối năm.

Tin liên quan

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM

Hàng loạt xe đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội CSGT TP.HCM

Hàng loạt xe máy đi ngược chiều ở Bình Thạnh cũ lọt vào camera phạt nguội của CSGT TP.HCM. Mỗi trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tái diễn nạn rải đinh trên đường từ TP.HCM về miền Tây, nguy cơ tai nạn rình rập

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM Nghị định 168 csgt an lạc xe kinh doanh vận tải hành khách TP.HCM tài xế xe khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận