Đời sống Cộng đồng

Cửa ngõ phía tây ùn ứ, người dân rời TP.HCM về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026

Trần Kha
Trần Kha
31/12/2025 17:55 GMT+7

Hàng ngàn người từ TP.HCM về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026 qua cửa ngõ phía tây khiến nhiều nơi xảy ra ùn ứ. Lực lượng CSGT túc trực điều tiết, phân luồng giao thông.

Chiều 31.12, hàng ngàn người dân từ TP.HCM bắt đầu đổ ra cửa ngõ phía tây để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026, khiến nhiều tuyến đường huyết mạch xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, trên các tuyến đường hướng về miền Tây, dòng người rời TP.HCM tăng đột biến.

Cửa ngõ phía tây ùn ứ người dân trở về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Đường Lê Khả Phiêu chật kín người xe

ẢNH: TRẦN KHA

Từ khoảng 16 giờ, trên đường Lê Khả Phiêu (đoạn từ vòng xoay An Lạc về Nguyễn Văn Linh), xe máy, ô tô và xe khách ken đặc, chen nhau nhích từng mét.

Anh Nguyễn Minh Tân (46 tuổi, ở phường Bình Tân) chở theo vợ và con nhỏ trên xe máy chất đầy đồ đạc để về Vĩnh Long. Đứng chôn chân tại khu vực cầu bộ hành số 2, anh Tân chia sẻ: "Bình thường đoạn từ vòng xoay An Lạc về Nguyễn Văn Linh chỉ mất vài phút, nhưng nay tôi đi mất 15 phút vẫn chưa thoát ra được. Nhìn dòng người đông nghẹt mà phát choáng".

Theo Đội CSGT An Lạc, nguyên nhân ùn ứ do tuyến Lê Khả Phiêu có đoạn mặt đường hẹp trong khi phải "gánh" lượng phương tiện "khổng lồ" từ các trục Lê Đức Anh, Kinh Dương Vương, Võ Văn Kiệt và Võ Trần Chí đổ về. Ngoài ra, độ dốc cao của cầu Bình Điền cũng khiến tốc độ lưu thông chậm lại đáng kể.

Cửa ngõ phía tây ùn ứ người dân trở về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 2.

Các xe xếp hàng dài trên đường Lê Khả Phiêu hướng về trung tâm TP.HCM

ẢNH: TRẦN KHA

Cửa ngõ phía tây ùn ứ người dân trở về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 3.

Ở hướng ngược lại từ TP.HCM về miền Tây các xe cũng nối đuôi nhau xếp hàng dài

ẢNH: TRẦN KHA

Để đảm bảo trật tự, lực lượng CSGT cùng thanh niên xung phong đã được bố trí tại các ngã tư, giao lộ để điều tiết, phân luồng. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân nên chủ động chọn lộ trình thay thế phù hợp để tránh các điểm nóng ở cửa ngõ phía tây ùn tắc.

Ngoài ra, Công an xã Tân Nhựt cùng đoàn viên, thanh niên xã Tân Nhựt phối hợp Đội CSGT An Lạc lập chốt phát nước miễn phí cho người dân tại chân cầu bộ hành số 2 để tiếp sức cho người trên trên đường về quê.

Cùng thời điểm, tại bến xe Miền Tây, không khí cũng nhộn nhịp không kém. Các quầy bán vé luôn trong tình trạng đông đúc hành khách xếp hàng chờ mua vé về các tỉnh thành như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ...

Cửa ngõ phía tây ùn ứ người dân trở về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 4.

Các phương tiện di chuyển qua giao lộ bị kẹt lại dẫn đến ùn ứ giao thông tại giao lộ Lê Khả Phiêu - Hưng Nhơn

ẢNH: TRẦN KHA

Cửa ngõ phía tây ùn ứ người dân trở về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 5.

Công an xã Tân Nhựt phát nước tiếp sức cho người dân trên đường di chuyển

ẢNH: TRẦN KHA

Đại diện bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách dự kiến xuất bến trong ngày 31.12 là 42.000 lượt so với cao điểm cùng kỳ trước đó, tăng 44%, dự kiến tổng số xe xuất bến 1.700 xe.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết xe ra vào bến cũng được tăng cường tối đa, không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách hay mất kiểm soát tại khu vực sảnh chờ.

Khám phá thêm chủ đề

