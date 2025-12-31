Chiều 31.12, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM countdown đón giao thừa 2026

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 15 giờ 30 phút hôm nay 31.12.2025, nhiều khu vực trung tâm ở TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), nhiều người đã có mặt từ sớm để tìm một vị trí đẹp chờ ngắm pháo hoa đón giao thừa 2026.

Các tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM như Tôn Đức Thắng, Hồ Tùng Mậu... thời điểm này cũng đông người và xe, có thời điểm xe di chuyển chậm. Trên đường Tôn Đức Thắng, CSGT có mặt điều tiết, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đường Tôn Đức Thắng hướng về trung tâm TP.HCM lúc 16 giờ 10 phút ngày 31.12 ẢNH: CAO AN BIÊN

15 giờ hôm nay 31.12.2025, đường Hồ Tùng Mậu đông người và xe, nhiều người hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: CAO AN BIÊN

Xe "chật kín" đường, có thời điểm người đi xe máy phải nhích từng chút vượt qua đoạn đường đông đúc ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đông đúc người xếp hàng chờ vào sự kiện countdown tối nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong hàng dài người xếp hàng chờ vào sự kiện countdown đón năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh Nguyễn Tiến Dũng và anh Huỳnh Thiên Phước (18 tuổi) quê ở Đắk Lắk cho biết cả hai đều khá hồi hộp khi lần đầu đón năm mới tại TP.HCM.

"Tụi em là tân sinh viên, lần đầu đón năm mới nên vừa phấn khích, vừa hồi hộp. 2 giờ chiều tụi em đã đến đây xếp hàng để tối có chỗ đẹp xem countdown cũng như ngắm pháo hoa, tuy nhiên vẫn ở cuối hàng vì nhiều bạn đã xếp hàng sớm hơn", Tiến Dũng chia sẻ.

Thiên Phước (trái) và Tiến Dũng háo hức khi lần đầu đón năm mới tại TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Người nước ngoài đón năm mới 2026 tại TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Cạnh bên, Thiên Phước cũng cho biết cả hai vô cùng mong chờ những màn trình diễn trong sự kiện countdown cũng như pháo hoa bắn lên rực rỡ trên bầu trời TP.HCM. Chàng trai trẻ hy vọng sẽ đón năm mới 2026 theo cách đặc biệt nhất.

Anh Lê Đức Duy (34 tuổi) sống ở phường Bình Đông (Q.8 cũ) thì cho biết vì công việc nên sau giờ làm anh mới cùng gia đình vào trung tâm TP.HCM để chờ xem pháo hoa.

"Năm nào cũng vậy, dịp năm mới là cả nhà cùng đi xem pháo hoa ở trung tâm. Bé ở nhà mình cũng thích. Giao thừa, được hòa vào không khí với mọi người, bỏ hết những nhọc nhằn, khó khăn năm cũ để đón năm mới với nhiều hy vọng", anh chia sẻ.

Nhiều người ngồi chờ từ trưa để có vị trí đẹp trong sự kiện countdown ẢNH: CAO AN BIÊN

Càng về chiều, dòng người đổ về trung tâm ngày càng đông ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới 2026, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp, toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm được bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, góp phần để người dân ở nhiều khu vực cùng đón giao thừa.