Đời sống Cộng đồng

Đêm giao thừa đón năm mới 2026, người Việt ngắm 'pháo hoa vũ trụ' bí ẩn

Cao An Biên
Cao An Biên
30/12/2025 20:20 GMT+7

Vũ trụ bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 trên bầu trời mà ngay trong rạng sáng đầu tiên của năm, người Việt Nam có thể chiêm ngưỡng. 'Pháo hoa vũ trụ' này là gì?

Không chỉ con người bắn pháo hoa mừng năm mới 2026, vũ trụ cũng có màn pháo hoa riêng mà người yêu thiên văn Việt Nam có thể chiêm ngưỡng vào đêm 31.12.2025 và rạng sáng 1.1.2026.

Đêm giao thừa đón năm mới 2026, người Việt ngắm… 'pháo hoa vũ trụ' bí ẩn - Ảnh 1.

Giao thừa, nhiều nơi trên thế giới bắn pháo hoa mừng thời khắc chuyển giao giữa năm 2025 và năm 2026

ẢNH: THANH TÙNG

Đó chính là mưa sao băng Quadrantids, hoạt động và có thể quan sát được từ rạng sáng 28.12 đến ngày 12.1. Năm nay, mưa sao băng này đạt đỉnh điểm vào kỳ nghỉ tết dương lịch 2026, vào ngày 3 - 4.1.

Như vậy, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, người yêu thiên văn đã có thể chiêm ngưỡng trận mưa sao băng này. Trận mưa sao băng Quadrantids được tạo ra khi trái đất đi qua các mảnh vụn hoặc băng và bụi còn sót lại từ tiểu hành tinh 2003 EH, rất có thể là một sao chổi đã tắt.

Nguồn gốc từ tiểu hành tinh bí ẩn

Cách dễ nhất để tìm thấy Quadrantids là nhìn về hướng bắc để tìm chòm sao Gấu Lớn. Sau đó, hãy theo "vòng cung" của tay cầm chòm sao Gấu Lớn trên bầu trời đến ngôi sao khổng lồ đỏ Arcturus, nằm ở đáy của chòm sao Bootes.

Đừng chỉ nhìn thẳng vào chòm sao Bootes để tìm sao băng, vì chúng sẽ xuất hiện rải rác trên bầu trời. Hãy nhớ di chuyển tầm nhìn sang các chòm sao lân cận vì sao băng càng gần tâm điểm phát xạ thì vệt sáng (vệt mảnh vụn phát sáng) càng ngắn và khó phát hiện hơn. Nếu chỉ nhìn vào Bootes, bạn có thể bỏ lỡ những sao băng Quadrantids ngoạn mục hơn.

Đêm giao thừa đón năm mới 2026, người Việt ngắm… 'pháo hoa vũ trụ' bí ẩn - Ảnh 2.

Vũ trụ cũng đón năm mới bằng "pháo hoa vũ trụ" Quadrantids

ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Quadrantids có nguồn gốc khá đặc biệt. Trong khi hầu hết các trận mưa sao băng khác bắt nguồn từ các mảnh vỡ của sao chổi, thì vật thể tạo ra mưa sao băng Quadrantids lại là tiểu hành tinh 2003 EH1, mà các nhà thiên văn học đôi khi gọi là "sao chổi đá".

Như tên gọi của tiểu hành tinh cho thấy, nó được phát hiện rất gần đây, vào năm 2003. Thêm một yếu tố bí ẩn nữa, một số nhà thiên văn học tin rằng 2003 EH1 là phần còn lại của sao chổi C/1490 Y1, vốn đã biến mất khỏi lịch sử sau khi một trận mưa sao băng nổi bật được nhắc đến trong các ghi chép của Trung Quốc vào năm 1490. Có thể màn trình diễn trên bầu trời này bắt nguồn từ sự vỡ vụn của một phần sao chổi.

Khám phá thêm chủ đề

