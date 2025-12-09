Pháo hoa đón năm mới 2026: Bí mật phía sau những dải màu rực rỡ trên bầu trời

Như Thanh Niên thông tin, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, bao gồm 3 điểm tầm cao ở phường An Khánh, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu chào đón năm mới 2026.

Năm mới được xem là "mùa pháo hoa" ẢNH: THANH TÙNG

Cụ thể, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2026, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. 3 điểm tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Nếu xem những màn bắn pháo hoa đón năm mới tại nhiều nơi, bạn sẽ thấy những sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím bùng nổ trên bầu trời. Nhưng điều gì tạo nên màu sắc của pháo hoa? Dưới đây là lý giải khoa học.

Điều gì tạo nên màu sắc của pháo hoa?

Theo EarthSky, màu sắc trong pháo hoa đến từ một nguồn đơn giản, liên quan tới hóa học. Về cơ bản, pháo hoa được tạo ra bằng cách sử dụng muối kim loại. Tất nhiên, các loại muối này khác với muối ăn chúng ta thường thấy.

Một số hợp chất này tạo ra màu sắc rực rỡ khi cháy, khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc sử dụng để tạo ra pháo hoa. Những chất khác, như kali nitrat, lưu huỳnh và than củi, rất hữu ích trong việc giúp pháo hoa cháy.

Nitrat, clorat và perclorat cung cấp oxy cho quá trình đốt cháy nhiên liệu. Dextrin thường được sử dụng như một loại tinh bột, giữ cho hỗn hợp kết dính với nhau. Ngoài ra, việc sử dụng các hóa chất chứa clo còn giúp tăng cường màu sắc của một số loại pháo hoa.

Bạn có mong chờ những màn pháo hoa đón năm mới ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành? ẢNH: THANH TÙNG

Các loại muối kim loại thường được sử dụng trong bắn pháo hoa bao gồm stronti cacbonat (pháo hoa đỏ), canxi clorua (pháo hoa cam), natri nitrat (pháo hoa vàng), bari clorua (pháo hoa xanh lá cây) và đồng clorua (pháo hoa xanh dương). Pháo hoa tím thường là hỗn hợp của hợp chất stronti (đỏ) và đồng (xanh dương).

"Sau khi pháo hoa cháy, một lực nâng sẽ đẩy pháo hoa lên trời. Đó chỉ là thuốc nổ đen trong một không gian nhỏ, khi được đốt lên, sẽ tạo ra nhiệt và khí tăng nhanh, có thể đẩy pháo hoa lên cao tới 300 m.

Trong khi đó, một ngòi nổ chậm cháy chậm vào bên trong vỏ pháo hoa. Sau khoảng năm giây, khi vỏ pháo hoa bay vút lên trên, ngòi nổ sẽ tạo ra một điện tích chạm đến lõi pháo hoa, phát nổ và đốt cháy các hạt chứa muối kim loại. Vậy là chúng ta có màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp và đầy màu sắc", EarthSky thông tin.