Hôm nay ngày cuối cùng 2025: Nơi nào đón năm mới 2026 sớm nhất, muộn nhất?

Nhân ngày cuối cùng 2025, Timeanddate.com chia sẻ những sự thật thú vị về về năm mới 2026 có thể bạn chưa biết.

1. Nơi đón năm mới đầu tiên trên thế giới

Những người sống trên đảo san hô Kiritimati (hay còn gọi là đảo Giáng Sinh) ở Kiribati là những người đầu tiên đón năm mới 2026.

Sắp tới khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ẢNH: THIỆN TRẦN

2. Ăn mừng năm mới… 38 lần

Hiện tại có 38 múi giờ vào thời điểm này trong năm, vì vậy đêm giao thừa được tổ chức vào 38 thời điểm khác nhau.

3. Bạn có thể đón giao thừa nhiều lần

Nếu bạn sống gần ranh giới giữa các múi giờ, bạn có thể đón giao thừa 2 lần bằng cách vượt qua biên giới từ đông sang tây sau nửa đêm. Nếu bạn sống gần đường đổi ngày quốc tế, bạn có thể trải nghiệm trọn vẹn đêm giao thừa bằng cách vượt qua đường đổi ngày từ tây sang đông sau nửa đêm.

4. Nửa chặng đường

Khi Ấn Độ bước sang năm 2026, một nửa dân số thế giới đã đón năm mới. Điều này là do phần lớn dân số thế giới sống ở châu Á.

5. Hãy ăn mừng sớm hơn một phần nhỏ của giây

Một lần nữa, hành tinh của chúng ta lại trải qua những ngày ngắn bất thường trong năm 2025. Nhìn chung, trái đất dự kiến sẽ hoàn thành 365 vòng quay mỗi ngày trong năm nay sớm hơn vài mili giây so với dự kiến.

Người nước ngoài đón năm mới ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

6. Pháo hoa vũ trụ

Mưa sao băng Quadrantids hoạt động mạnh vào khoảng đêm giao thừa, vì vậy bạn cũng có thể đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa vũ trụ này.

7. Cùng ăn mừng với thế giới

Khoảng 25% dân số thế giới sẽ bước sang năm 2026 cùng lúc khi đồng hồ điểm nửa đêm ở Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Singapore và Tây Úc.

8. Nơi giao thừa đến muộn nhất

26 giờ sau khi chai rượu sâm panh đầu tiên được khui mừng năm mới, đảo Baker nâng ly chúc mừng năm mới. Kiritimati, Kiribati đã bước sang ngày thứ hai của năm mới trước khi đảo Baker bước sang năm 2026.