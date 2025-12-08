Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bị CSGT phạt 400.000 đồng vì điều khiển xe đạp bằng 1 bánh

Phạm Hữu
Phạm Hữu
08/12/2025 18:02 GMT+7

Qua tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, Đội CSGT Bến Thành đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe đạp bằng 1 bánh trên tuyến đường Trần Hưng Đạo ngày 7.12.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành yêu cầu 2 nam thanh niên chấm dứt hành vi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi đi xe bằng 1 bánh đối với xe đạp. Đó là N.D.K (14 tuổi), ngụ tại phường Bảy Hiền và N.T.H (16 tuổi), ngụ tại phường Tân Định, TP.HCM.

Trong quá trình xử lý vi phạm, cán bộ Đội CSGT Bến Thành cũng đã giải thích cụ thể, rõ ràng về những quy định của pháp luật, mức xử phạt đối với hành vi đi xe bằng 1 bánh đối với xe đạp. Đồng thời, yêu cầu người vi phạm thực hiện việc ký cam kết không tái phạm hành vi vi phạm này, nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Bị CSGT phạt 400.000 đồng vì điều khiển xe đạp bằng 1 bánh - Ảnh 1.

CSGT vừa xử phạt 2 thanh niên điều khiển xe đạp bằng 1 bánh

ẢNH: CSGT BẾN THÀNH

CSGT cho rằng, hành vi đi xe bằng 1 bánh đối với xe đạp không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bởi khi đi xe đạp bằng 1 bánh, người điều khiển phương tiện sẽ dễ bị mất thăng bằng, dẫn đến té ngã hoặc khi có các tình huống bất ngờ xảy ra, việc điều chỉnh về tốc độ, phanh xe cũng gặp khó khăn, do đó không chỉ gây tai nạn cho bản thân mà còn có thể gây tai nạn giao thông cho những người tham gia giao thông khác.

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe đạp, xe đạp máy không được thực hiện hành vi đi xe bằng 1 bánh đối với xe đạp. Đồng thời, theo Nghị định 168 sẽ trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe quy định; phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp thực hiện hành vi đi xe bằng 1 bánh đối với xe đạp.

Bị CSGT phạt 400.000 đồng vì điều khiển xe đạp bằng 1 bánh - Ảnh 2.

Theo quy định, mức phạt cho hành vi đi xe đạp 1 bánh từ 300.000 - 400.000 đồng

ẢNH: CSGT BẾN THÀNH

Đội CSGT Bến Thành cũng khuyến cáo đến phụ huynh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em mình, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các em tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho bản thân mình và cho những người xung quanh thì sẽ giảm thiểu được những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

