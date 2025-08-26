Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Từ nay đến ngày 30.8, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý

Phạm Hữu
Phạm Hữu
26/08/2025 06:00 GMT+7

CSGT hạn chế xe lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm sáng 25.8 để phục vụ hoạt động văn hóa và thể thao, người dân TP.HCM cần chú ý chọn lộ trình thay thế phù hợp.

CSGT TP.HCM phát thông báo hạn chế xe trên tuyến đường trung tâm TP.HCM từ 0 giờ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong chương trình Ngày hội văn hóa và thể thao.

Cụ thể tuyến đường hạn chế xe là làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur) thuộc phường Sài Gòn. Thời gian hạn chế xe bắt đầu từ 0 giờ, ngày 25.8 đến hết ngày 30.8.

Lộ trình thay thế, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Từ nay đến ngày 30.8, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi

Ảnh: Nhật Thịnh

CSGT TP.HCM cũng lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.

