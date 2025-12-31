Trước thềm năm mới 2026, người đàn ông TP.HCM bất ngờ trúng số 1 tỉ xài tết

Năm mới 2026 cận kề, đại lý vé số Minh Chính vừa thông báo bán và đổi thưởng thêm một vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách ở phường Linh Xuân (TP.HCM).

Cụ thể, tờ vé với mã 207, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 04 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 04 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số cào lộ diện trong những tháng cuối năm ẢNH: NVCC

"Vị khách là nam, khách quen của đại lý chúng tôi. Khách thường tới đại lý ở đường Tô Ngọc Vân, mua nhiều vé rồi cào luôn tại chỗ. Trước năm mới 2026, khách bất ngờ trúng độc đắc nên rất vui. Khách là nam, khoảng 40 tuổi. Chúng tôi đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Minh Chính chia sẻ.

Hồi đầu tháng 12, đại lý này cũng bán bán và vừa đổi thưởng một vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Theo đó, tờ vé có mã 205, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 19 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 12 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

"Khách này cũng là khách quen của đại lý chúng tôi, thường chiều đi làm về sẽ ghé mua xổ số cào cầu may. Vị khách cào tại đại lý ở số 592 Phan Văn Trị, vỡ òa phát hiện trúng 1 tỉ đồng nên đổi thưởng luôn!", đại lý vé số Minh Chính thông tin.

Hình ảnh những tờ vé số cào mang lại may mắn cho nhiều khách dịp năm mới 2026 khiến nhiều người hào hứng, thích thú chia sẻ. Người chơi xổ số để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ gặp may mắn trên trong năm mới.