Đời sống Cộng đồng

Cuối năm được tặng lại vé, đại lý miền Tây trúng độc đắc xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
30/12/2025 05:45 GMT+7

Cuối năm, một đại lý vé số ở miền Tây được khách mua ủng hộ rồi tặng lại tờ vé số. Bất ngờ khi có kết quả xổ số miền Nam, tờ vé trúng độc đắc.

Câu chuyện được đại lý vé số Tuấn Thanh ở xã Mỏ Cày, Vĩnh Long (Bến Tre cũ) chia sẻ ngay sau khi đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cùng nhiều vé giải an ủi khác cùng đài.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 760513, trúng độc đắc xổ số Kiên Giang ngày 28 tháng 12. 10 vé được đại lý đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau ở địa phương, mỗi người nhận về hàng tỉ đồng.

Trúng 20 tỉ xổ số miền Nam: Người bán được khách tặng vé số, trúng độc đắc - Ảnh 1.

Những vé trúng độc đắc xổ số miền Nam được mạng xã hội chia sẻ

ẢNH: NVCC

"Vé được bạn hàng của tôi bán cho khách. Sau đó, vị khách tặng lại bạn hàng của tôi 1 tờ, cũng tặng cho nhiều người khác nữa. Khi có kết quả xổ số, những người sở hữu vé đều trúng độc đắc nên liên hệ đại lý của tôi đổi thưởng", đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn sau đó được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé cũng như hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số. Được biết, đại lý vé số Tuấn Thanh kinh doanh vé số hơn 20 năm, có tiếng ở địa phương.

Đại lý vé số Ngọc Trinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 12 tờ có dãy số 030566 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 12 tờ vé số may mắn này là 2 người ở Vĩnh Long, sau khi có kết quả xổ số ngày 27 tháng 12, khách đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Những tờ vé số trúng độc đắc cũng do đại lý của tôi bán ra, tôi kinh doanh vé số 20 năm nay, mừng lây khi khách bỗng có số tiền lớn vì trúng số", đại lý vé số Ngọc Trinh chia sẻ.

