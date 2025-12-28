Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12: Lộ diện 19 tờ trúng số đài Tiền Giang

Dương Lan - Cao An Biên
28/12/2025 19:54 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12, một đại lý vé số ở Tây Ninh đổi thưởng 5 tờ vé số trúng giải cho khách.

Đại lý vé số Tuấn ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng số. Cụ thể, 5 tờ có 5 số cuối là 73763 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12 trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 121031.

Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12: Lộ diện 19 tờ trúng số đài Tiền Giang- Ảnh 1.

5 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12 đài Tiền Giang

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là người đàn ông. Người này mua ủng hộ người bán dạo, sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay liền đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số từ năm 2000 đến nay, thỉnh thoảng đổi thưởng vé số trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Tuấn cho hay.

Đại lý vé số Hải Diệu ở Đồng Nai đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số ngày 28 tháng 12. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 126031 thuộc đài Tiền Giang trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, theo kết những tờ vé có dãy số cuối may mắn 12931 xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 đài Trà Vinh đã trúng giải tư, trị giá 3 triệu đồng/vé. Điều thú vị là dãy số này cũng trúng giải tám của đài trên khi có số cuối là 31. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú, truy tìm những tờ vé số có dãy trên vì cho rằng một tờ vé cùng lúc trúng 2 giải là điều may mắn.

Tin liên quan

Bất ngờ xổ số miền Nam: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải… 2 ngày liên tục

Bất ngờ xổ số miền Nam: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải… 2 ngày liên tục

Một dãy số trúng tới 2 giải xổ số miền Nam xuất hiện trong 2 ngày liên tục khiến người chơi xổ số thích thú vì sự trùng hợp thú vị. Có gì đặc biệt?

Xuất hiện vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12; dãy 333333 gây sốt

Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12 xổ số ngày 28 tháng 12 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 28 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận