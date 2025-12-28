Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12: Lộ diện 19 tờ trúng số đài Tiền Giang

Đại lý vé số Tuấn ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng số. Cụ thể, 5 tờ có 5 số cuối là 73763 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12 trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 121031.



5 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12 đài Tiền Giang ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là người đàn ông. Người này mua ủng hộ người bán dạo, sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay liền đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số từ năm 2000 đến nay, thỉnh thoảng đổi thưởng vé số trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Tuấn cho hay.

Đại lý vé số Hải Diệu ở Đồng Nai đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số ngày 28 tháng 12. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 126031 thuộc đài Tiền Giang trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, theo kết những tờ vé có dãy số cuối may mắn 12931 xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 đài Trà Vinh đã trúng giải tư, trị giá 3 triệu đồng/vé. Điều thú vị là dãy số này cũng trúng giải tám của đài trên khi có số cuối là 31. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú, truy tìm những tờ vé số có dãy trên vì cho rằng một tờ vé cùng lúc trúng 2 giải là điều may mắn.