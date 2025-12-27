Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xuất hiện vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12; dãy 333333 gây sốt

Cao An Biên - Dương Lan
27/12/2025 17:20 GMT+7

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12 xuất hiện hàng loạt vé trúng thưởng. Nhiều người săn tìm dãy số 333333 trúng số chiều nay.

Vừa có kết quả xổ số miền nam ngày 27 tháng 12, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng hàng loạt vé đài TP.HCM, Hậu Giang.

Trong đó, anh bán trúng 14 vé giải tư, tổng trị giá 42 triệu đồng. Những tờ vé có dãy số cuối 32227 trúng xổ số TP.HCM ngày 27 tháng 12. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về các vé có dãy 361780.

Xuất hiện vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12; dãy 333333 gây sốt - Ảnh 1.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12 xuất hiện sớm chiều nay

ẢNH: NVCC

Anh Duy cũng bán trúng 140 tờ giải tám xổ số Hậu Giang, có hai số cuối là 33. Nhiều người chơi xổ số săn tìm dãy số đẹp và độc lạ 333333 trúng xổ số đài Hậu Giang chiều nay.

Hôm qua, đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 368832 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 268832.

"Chủ nhân của 5 tờ vé số này là người đàn ông ở TP.HCM, mua từ người bán dạo. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, người này đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Nếu có khách trúng an ủi khả năng cao sẽ có người trúng độc đắc, tôi đang chờ họ liên hệ đổi thưởng. Cách đây hơn 1 tuần, tôi vừa bán trúng và đổi thưởng cho khách có vé số trúng giải đặc biệt", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

