Hy hữu: Xuất hiện loạt vé 567789 trúng giải phụ đặc biệt xổ số miền Nam

Theo đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh những tờ vé số được một đại lý ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đổi thưởng có dãy số đẹp 567789, trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ.

Cụ thể, những tờ vé mở thưởng xổ số ngày 24 tháng 12 trúng giải phụ đặc biệt (giải an ủi) mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 667789.

Những dãy số đẹp đài Cần Thơ, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 ẢNH: NVCC

Cư dân mạng hào hứng chia sẻ hình ảnh những tờ vé "suýt" trúng độc đắc trên, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận "xin vía" hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 869516 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 6 tờ vé số may mắn này là người đàn ông buôn bán ở chợ. Người này chọn những tờ vé số có 2 số cuối là 16 khoảng 8 - 9 năm nay. Sau khi biết trúng độc đắc, ông ấy hẹn đại lý đến ngân hàng đổi thưởng ngay lập tức gửi tiền tiết kiệm.

Vị khách nhận 10 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản, số còn lại nhận tiền mặt, trích 200 triệu đồng cho bà con. Những ngày gần đây, ở Vĩnh Long liên tục có người trúng độc đắc xổ số miền Nam", đại lý vé số Phước Danh cho biết.