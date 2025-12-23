Trúng độc đắc 22 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông Cần Thơ chia cho bà con 2 tỉ

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 11 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 11 tờ có dãy số 831747 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 22 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Anh Phú Vinh chia sẻ, chủ nhân của 11 tờ vé số may mắn là người đàn ông ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Người này mua xổ số ngày 14 tháng 12 nhưng sau một tuần mới dò kết quả, mừng rỡ khi phát hiện trúng độc đắc và đến đại lý đến đổi thưởng.

Khách trúng độc đắc 22 tỉ xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 ẢNH: NVCC

"Ông này thường xuyên mua 14 tờ nhưng hôm đó dãy số đó chỉ còn 11 tờ nên lấy 11 tờ. Khách nhận chuyển khoản 14,8 tỉ, số tiền còn lại nhận tiền mặt để chia cho anh em, bà con 2 tỉ. Ông ấy làm công nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, dự định gửi tiền trúng số vào ngân hàng sau này tính đường làm ăn", anh Phú Vinh nói.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12, giải tư đài Long An có dãy số trúng là 58888 khiến nhiều người chơi xổ số thích thú khi có tứ quý 8888, được xem là dãy số đẹp. Từ đây, nhiều người truy tìm những tờ vé số trúng giải này. Trong khi đó, giải độc đắc đài này lại thuộc về những tờ vé có dãy may mắn 642511.