Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách nhận 6 tỉ tiền mặt để 'xem nhiều thế nào'

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 746597 thuộc đài Cần Thơ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn là người phụ nữ đi buôn dừa. Ngày nào người này cũng mua vài tờ cầu may, bất ngờ trúng độc đắc xổ số ngày 17 tháng 12. Bà ấy nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt để xem 6 tỉ nhiều cỡ nào. Vị khách mừng rỡ vì cuộc sống có thể thay đổi sau khi trúng hàng tỉ đồng", anh Phước Danh chia sẻ.

3 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 12 ẢNH: NVCC

Sau đó 1 ngày, đại lý vé số Phước Danh tiếp tục đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 770983 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây chị Lê Thị Kim Thanh (40 tuổi), chủ chuỗi hệ thống vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh, từng được nhiều người biết đến khi trúng xổ số 34 tỉ đồng vừa báo tin vui ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12.

Đại lý của chị bán trúng 14 tờ giải khuyến khích, theo kết quả xổ số Vĩnh Long. Những tờ vé có dãy may mắn 668848. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 665848.