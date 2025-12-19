Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12: Người từng trúng 34 tỉ nay báo tin vui

Cao An Biên - Dương Lan
19/12/2025 17:29 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12, người từng trúng 34 tỉ đồng xổ số miền Nam tiếp tục báo tin vui.

Chị Lê Thị Kim Thanh (40 tuổi) là chủ chuỗi hệ thống vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh, từng được nhiều người biết đến khi trúng xổ số 34 tỉ đồng vừa báo tin vui ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 chiều nay.

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12: Người từng trúng 34 tỉ lại báo tin vui - Ảnh 1.
Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12: Người từng trúng 34 tỉ lại báo tin vui - Ảnh 2.

Trong nguyên cây vé số 140 tờ được bán ra, có 14 tờ trúng giải khuyến khích đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12

ẢNH: NVCC

Theo đó, chị Kim Thanh cho biết đại lý của chị vừa bán trúng 14 tờ giải khuyến khích, theo kết quả xổ số Vĩnh Long chiều nay. Những tờ vé có dãy may mắn 668848. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 665848.

Năm ngoái, chị Kim Thanh và gia đình từng nổi tiếng khi trúng hơn 34 tỉ đồng xổ số miền Nam. Cụ thể, chị trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt mỗi tờ 2 tỉ đồng, 126 tờ trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ ngày mở thưởng 28.2.2024. Sau khi trừ thuế, tổng số tiền chị nhận được là 31 tỉ 10 triệu đồng và được chia cho 7 thành viên trong gia đình.

Xổ số miền Nam 19 tháng 12, một đại lý vé số ở TP.HCM cũng vừa thông báo bán trúng 14 tờ vé giải khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. Những tờ vé có dãy số 021856 mở thưởng đài Trà Vinh. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những vé có dãy may mắn 021256.

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12: Người từng trúng 34 tỉ lại báo tin vui - Ảnh 3.

Gia đình chị Kim Thanh từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi trúng hơn 34 tỉ xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

Mới đây, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 7 tờ trúng khuyến khích. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 770982 và 2 tờ có dãy số 770984 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 trúng 42 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 770983.

"Chủ nhân của 7 tờ vé số này là 2 người, 1 người trúng 5 tờ, người còn lại trúng 2 tờ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, ngay lập tức họ liên hệ đại lý để đổi thưởng. Họ nói mua những tờ vé số này khi đi chợ, thấy người bán dạo nên mua ủng hộ. Tôi đoán những tờ vé số trúng độc đắc xổ số ngày 18 tháng 12 sẽ ở lại Vĩnh Long vì những tờ trúng khuyến khích đã lộ diện", anh Phước Danh chia sẻ.

Tin liên quan

Trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12, khách ở miền Tây tức tốc đi đổi thưởng

Trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12, khách ở miền Tây tức tốc đi đổi thưởng

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12, nhiều khách ở Vĩnh Long liền đến đại lý đổi thưởng. Dù không trúng độc đắc nhưng họ vẫn mừng rỡ vì bỗng có tiền trúng số.

Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, cùng vợ con đến ngân hàng gửi tiết kiệm

Vé số 456789 gây sốt: Đại lý hứa lì xì 'khủng' nếu trúng độc đắc xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 xổ số ngày 19 tháng 12 xổ số miền nam 19 tháng 12 xổ số Vĩnh Long ngày 19 tháng 12 xổ số trà vinh ngày 19 tháng 12 xổ số bình dương ngày 19 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận