Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12: Người từng trúng 34 tỉ nay báo tin vui

Chị Lê Thị Kim Thanh (40 tuổi) là chủ chuỗi hệ thống vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh, từng được nhiều người biết đến khi trúng xổ số 34 tỉ đồng vừa báo tin vui ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 chiều nay.

Trong nguyên cây vé số 140 tờ được bán ra, có 14 tờ trúng giải khuyến khích đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 ẢNH: NVCC

Theo đó, chị Kim Thanh cho biết đại lý của chị vừa bán trúng 14 tờ giải khuyến khích, theo kết quả xổ số Vĩnh Long chiều nay. Những tờ vé có dãy may mắn 668848. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 665848.

Năm ngoái, chị Kim Thanh và gia đình từng nổi tiếng khi trúng hơn 34 tỉ đồng xổ số miền Nam. Cụ thể, chị trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt mỗi tờ 2 tỉ đồng, 126 tờ trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ ngày mở thưởng 28.2.2024. Sau khi trừ thuế, tổng số tiền chị nhận được là 31 tỉ 10 triệu đồng và được chia cho 7 thành viên trong gia đình.

Xổ số miền Nam 19 tháng 12, một đại lý vé số ở TP.HCM cũng vừa thông báo bán trúng 14 tờ vé giải khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. Những tờ vé có dãy số 021856 mở thưởng đài Trà Vinh. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những vé có dãy may mắn 021256.

Gia đình chị Kim Thanh từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi trúng hơn 34 tỉ xổ số miền Nam ẢNH: NVCC

Mới đây, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 7 tờ trúng khuyến khích. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 770982 và 2 tờ có dãy số 770984 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 trúng 42 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 770983.

"Chủ nhân của 7 tờ vé số này là 2 người, 1 người trúng 5 tờ, người còn lại trúng 2 tờ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, ngay lập tức họ liên hệ đại lý để đổi thưởng. Họ nói mua những tờ vé số này khi đi chợ, thấy người bán dạo nên mua ủng hộ. Tôi đoán những tờ vé số trúng độc đắc xổ số ngày 18 tháng 12 sẽ ở lại Vĩnh Long vì những tờ trúng khuyến khích đã lộ diện", anh Phước Danh chia sẻ.