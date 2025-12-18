Vé số 456789 gây sốt: Đại lý hứa lì xì 'khủng' nếu trúng độc đắc xổ số miền Nam

Anh Duy, kinh doanh vé số ở Tây Ninh là người có sở thích sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ. Mới đây, anh sở hữu 5 tờ vé có dãy số 456789 đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Những tờ vé số dãy 456789 đài Trà Vinh mà anh Duy sở hữu ẢNH: NVCC

Nhiều người thích thú khi anh chủ đăng dòng trạng thái: "Số này mà vô đặc biệt thì lì xì bà con mỗi người 2 củ xài tết luôn. Chỉ 4.000 bình luận thôi ạ, không thôi lỗ luôn!". Dòng trạng thái thu hút lượt tương tác lớn của mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú với những tờ vé có dãy số đẹp trên. Nhiều người cũng hy vọng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 tới đây, những vé này sẽ trúng độc đắc để được anh chủ lì xì 2 triệu đồng. Cũng có người cho rằng dãy này trúng số độc đắc là cực hiếm, khó xảy ra.

Trước đó, anh Duy cũng từng hứa "lì xì mỗi người 2 triệu đồng xài tết" nếu những tờ vé số đẹp dãy 222292 đài Đồng Tháp, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12 trúng độc đắc. Bài đăng thu hút gần 20.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười.

Anh chủ thường sưu tầm, sở hữu những tờ vé số dãy số đẹp, độc lạ ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Duy cho biết anh thường xuyên sưu tầm những tờ vé có dãy số đẹp bởi đó là sở thích. Gần đây nhất, anh sở hữu dãy số 888888 đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12, dãy số 333333 và dãy số 777777 mở thưởng xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16 tháng 12, dãy số 000000 đài Cần Thơ mở thưởng ngày 17 tháng 12.

"Dịp cuối năm, tôi cũng muốn cầu may, nếu mình gặp may mắn trúng độc đắc cũng muốn chia sẻ may mắn đó tới mọi người", anh chủ cười, chia sẻ.