Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, khách mừng rỡ nhận tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
17/12/2025 06:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng 6 tờ trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 766129 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 6 tờ vé số may mắn là 3 người, 1 trúng người 3 tờ, 1 người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ. 2 đại lý cấp dưới và 1 tiệm vàng nhờ tôi đến đổi thưởng nên tôi không hỏi rõ vì sao khách mua những tờ vé số đó. Trong số 3 người trúng, 2 người nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt tổng 5 tờ, người còn lại trúng 1 tờ nhận qua hình thức chuyển khoản. Sau khi có kết quả xổ số ngày 13 tháng 12 hơn một ngày, khách mới liên hệ đổi thưởng", anh Quốc Duy cho hay.

Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, khách mừng rỡ nhận tiền mặt- Ảnh 1.

Anh Duy chụp lại 5/6 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 sau khi đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Tùng Hiếu ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thông báo bán trúng 140 tờ vé giải nhì xổ số miền Nam đài Đà Lạt cho nhiều khách, với dãy số may mắn 24333.

Những tờ vé có tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12, được đại lý phân phối cho nhiều bạn hàng bán cho khách. Tùng Hiếu cho biết hiện đại lý đã đổi thưởng hơn 60 tờ của khách, tổng trị giá 900 triệu đồng, trong đó, vị khách mua nhiều nhất là 10 tờ.

Hàng loạt người dân Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) trúng xổ số miền Nam đài Đà Lạt, khi đại lý bán ra nguyên cây vé số 140 tờ trúng giải nhì với tổng trị giá 2,1 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

