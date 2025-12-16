Cây vé 140 tờ số đẹp trúng 2,1 tỉ xổ số miền Nam: Người Đồng Tháp trúng lớn

Chia sẻ với Thanh Niên, đại lý vé số Tùng Hiếu ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thông báo bán trúng 140 tờ vé giải nhì xổ số miền Nam đài Đà Lạt cho nhiều khách, với dãy số may mắn 24333.

Những tờ vé có tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12, được đại lý phân phối cho nhiều bạn hàng bán cho khách. Tùng Hiếu cho biết hiện đại lý đã đổi thưởng hơn 60 tờ của khách, tổng trị giá 900 triệu đồng, trong đó, vị khách mua nhiều nhất là 10 tờ.

Loạt vé trúng đài Đà Lạt được đổi thưởng ở Tiền Giang ẢNH: NVCC

Trong khi đó, giải độc đắc của đài Đà Lạt, xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 thuộc về những tờ vé số có dãy 196484. Bên cạnh đó, một đại lý ở TP.HCM cũng thông báo đổi thưởng giải độc đắc đài Kiên Giang mở thưởng cùng ngày trên, với dãy số độc đắc 831747.

Đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) vừa thông báo đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 mới đây.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 480597, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt cho khách may mắn ở TP.HCM.

"Vị khách trúng sinh năm 1993, ở đường Phan Văn Hớn khu vực Q.12 cũ. Ban đầu, khách gọi cho đại lý chúng tôi đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng. Đại lý chúng tôi mang tiền trao cho khách tận nơi. Sáng 14.12, khách lại gọi tiếp nhờ đổi thưởng thêm 2 tỉ đồng cũng với dãy vé số trúng thưởng trên. Người này đổi giúp cho cụ ông ngoài 70 tuổi. Trúng số tiền lớn, cả hai đều mừng", phía đại lý tiết lộ.