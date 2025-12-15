Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Vừa trúng 4 tỉ, hôm sau người đàn ông lại gọi đại lý đổi... độc đắc

Cao An Biên - Dương Lan
15/12/2025 06:00 GMT+7

Vừa trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam, ngay hôm sau, người đàn ông ở TP.HCM (Q.12 cũ) lại gọi điện cho đại lý nhờ… đổi thêm 2 tỉ đồng nữa. Đại lý tiết lộ điều bất ngờ.

Đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) vừa thông báo đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 mới đây.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 480597, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt cho khách may mắn ở TP.HCM.

TP.HCM: Người đàn ông vừa trúng 4 tỉ, hôm sau lại gọi đại lý… đổi độc đắc - Ảnh 1.

3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 lộ diện tại TP.HCM

ẢNH: NVCC

"Vị khách trúng sinh năm 1993, ở đường Phan Văn Hớn khu vực Q.12 cũ. Ban đầu, khách gọi cho đại lý chúng tôi đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng. Đại lý chúng tôi mang tiền trao cho khách tận nơi.

Sáng 14.12, khách lại gọi tiếp nhờ đổi thưởng thêm 2 tỉ đồng cũng với dãy vé số trúng thưởng trên. Người này đổi giúp cho cụ ông ngoài 70 tuổi. Trúng số tiền lớn, cả hai đều mừng", phía đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số được đổi thưởng đang được dân mạng nhiệt tình chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, hy vọng bản thân có cơ hội trúng số giống như những vị khách may mắn trên.

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) mới chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 608893, trúng xổ số Trà Vinh ngày 12 tháng 12. Tổng trị giá của những tờ vé số là 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý đổi thưởng tiết lộ sáng sớm 13.12, đoàn khách đã đến mang theo vé trúng đến để đổi thưởng.

Tin liên quan

Đoàn khách kéo tới đại lý ở An Giang, nhận 16 tỉ trúng xổ số miền Nam

Đoàn khách kéo tới đại lý ở An Giang, nhận 16 tỉ trúng xổ số miền Nam

8 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Trà Vinh bất ngờ xuất hiện ở An Giang (Kiên Giang cũ). Đại lý tiết lộ chuyện đổi thưởng thú vị.

Cây vé 'ẵm trọn' 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12 vừa lộ diện

Vé số dãy 999999 trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12, nhiều người 'truy tìm'

Khám phá thêm chủ đề

Độc đắc xổ số miền Nam xổ số miền nam 14 tháng 12 xổ số ngày 14 tháng 12 xổ số miền Nam hôm nay trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận