TP.HCM: Vừa trúng 4 tỉ, hôm sau người đàn ông lại gọi đại lý đổi... độc đắc

Đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) vừa thông báo đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 mới đây.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 480597, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt cho khách may mắn ở TP.HCM.

3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 lộ diện tại TP.HCM ẢNH: NVCC

"Vị khách trúng sinh năm 1993, ở đường Phan Văn Hớn khu vực Q.12 cũ. Ban đầu, khách gọi cho đại lý chúng tôi đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng. Đại lý chúng tôi mang tiền trao cho khách tận nơi.

Sáng 14.12, khách lại gọi tiếp nhờ đổi thưởng thêm 2 tỉ đồng cũng với dãy vé số trúng thưởng trên. Người này đổi giúp cho cụ ông ngoài 70 tuổi. Trúng số tiền lớn, cả hai đều mừng", phía đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số được đổi thưởng đang được dân mạng nhiệt tình chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, hy vọng bản thân có cơ hội trúng số giống như những vị khách may mắn trên.

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) mới chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 608893, trúng xổ số Trà Vinh ngày 12 tháng 12. Tổng trị giá của những tờ vé số là 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý đổi thưởng tiết lộ sáng sớm 13.12, đoàn khách đã đến mang theo vé trúng đến để đổi thưởng.