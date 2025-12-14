Đoàn khách kéo tới đại lý ở An Giang, nhận 16 tỉ trúng xổ số miền Nam

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) mới chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 608893, trúng xổ số Trà Vinh ngày 12 tháng 12. Tổng trị giá của những tờ vé số là 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý đổi thưởng tiết lộ sáng sớm 13.12, đoàn khách đã đến mang theo vé trúng đến để đổi thưởng.

Những tờ vé số trúng độc đắc lộ diện ở đại lý vé số Triều Phát ở Kiên Giang cũ. Tổng giá trị giải thưởng là 16 tỉ đồng (chưa tính thuế) ẢNH: NVCC

Sau khi kiểm tra vé, đại lý đã chuyển số tiền "khủng" cho khách. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải đang được dân mạng, đặc biệt là những người chơi xổ số quan tâm và chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người nhiệt tình "xin vía" hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, đại lý vé số Thanh Vân chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số An Giang ngày 11 tháng 12, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé có dãy may mắn 204056.

Cũng với dãy số trên, đại lý vé số Hồng Tươi ở Đồng Tháp cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng. Tiệm vàng Kim Bảo Tiến ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh hỗ trợ người dân đổi thưởng trúng độc đắc 2 tờ vé số may mắn của đài An Giang với dãy số trên, trị giá 4 tỉ đồng.