Cây vé 'ẵm trọn' 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12 vừa lộ diện

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán trúng nguyên cây 140 tờ trị giá 34,3 tỉ đồng nhận được sự chú ý của dân mạng.

Trong 140 tờ, có 14 tờ trúng giải độc đắc 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng giải an ủi với mỗi tờ 50 triệu đồng. Đại lý cho biết những tờ vé trúng độc đắc của đài Bình Dương, có dãy số may mắn 416982.

Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12 đài Bình Dương vừa lộ diện ở Đồng Nai ẢNH: NVCC

"Cây vé được đại lý của chúng tôi phân phối cho nhiều bạn hàng bán cho khách. Hiện chúng tôi đang chờ khách tới đại lý đổi thưởng", phía đại lý vé số tiết lộ. Hình ảnh nguyên cây vé số "ẵm trọn" giải cao nhất đài Bình Dương chiều nay được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng những người may mắn mua được.

Mới đây, đại lý vé số Yến Trâm ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa thông báo đổi thưởng 6 tờ vé số trúng giải nhất đài Tây Ninh, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 95144, tổng trị giá 30 triệu đồng/vé. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 473447. Nhiều người cũng mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân sở hữu những tờ vé số có dãy này.

Cũng tại Long An cũ (Tây Ninh), một đại lý vé số chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải an ủi đài Bình Thuận, có dãy số may mắn 533927. Mỗi tờ vé số trị giá 50 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này là những tờ vé có dãy số 733927.