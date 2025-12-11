Công nhân trúng độc đắc: Clip đại lý miền Tây đếm tiền tỉ trả thưởng gây sốt

Theo đó, clip ghi lại cảnh anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long đếm những cọc tiền để trả thưởng cho anh công nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam được dân mạng thích thú chia sẻ.

Anh Phú Vinh trả thưởng cho khách trúng độc đắc xổ số miền Nam vừa đổi thưởng ẢNH: NVCC

Anh Phú Vinh cho biết mới đây, anh vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng đài Hậu Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12. Theo đó, những tờ vé số có dãy 373212.

Nhiều ngày sau đó, một vị khách bất ngờ tới đổi thưởng thêm 1 tờ vé có dãy số trúng độc đắc nói trên. "Vị khách là nam, ngoài 40 tuổi. Anh này quên dò vé số, sau khi dò thì phát hiện trúng độc đắc nên tới đổi thưởng. Người trúng làm công nhân xây đường, nhận được số tiền lớn nên rất vui mừng", chủ đại lý Phú Vinh kể lại.

Mới đây, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách, tổng trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 485425 trúng độc đắc xổ số Kiên Giang ngày 7 tháng 12. Trong đó, đại lý đổi 5 tờ trị giá 10 tỉ đồng cho một cặp vợ chồng ở TP.HCM.

Trước đó, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đổi 2 tờ vé số có dãy số 277030 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng.