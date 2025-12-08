Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Một loạt số đẹp 000000, 111111, 222222 trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12

Cao An Biên - Dương Lan
08/12/2025 17:56 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12, nhiều đại lý liền đổi thưởng cho khách. Dân mạng tìm kiếm những vé số đẹp dãy 000000, 111111, 222222 trúng xổ số hôm nay, đài nào?

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12 chiều nay, vé trúng giải tám đài Cà Mau có hai số cuối giống nhau là 00, giải bảy có ba số cuối giống nhau là 222. Trong khi đó, giải tám đài Đồng Tháp cũng có hai số cuối giống nhau là 11.

Vé số dãy 000000, 111111, 222222 đều trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12 - Ảnh 1.

Nhiều người chơi xổ số mong chờ sự xuất hiện của những vé có dãy số đẹp trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12

ẢNH: NVCC

Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số độc lạ có dãy 000000, 222222 trúng xổ số Cà Mau ngày 8 tháng 12 và những tờ vé có dãy 111111 trúng xổ số Đồng Tháp chiều nay. Nhiều người có sở thích sưu tầm vé số có dãy số độc lạ, số đẹp "săn" tìm những tờ vé có dãy trên.

Là người có sở thích sưu tầm vé số có dãy số đẹp, độc lạ, anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh cho biết xổ số miền Nam hôm nay, anh sở hữu vé có dãy 777777 đài Cà Mau, tuy nhiên không trúng.

Anh cũng tò mò về những tờ vé số có dãy 000000, 111111, 222222 trúng xổ số miền Nam hôm nay. Với anh, dù trúng giải nào thì những tờ vé này đều mang tới cho người chơi xổ số cảm giác thú vị.

Chị Khánh Phương, kinh doanh vé số ở Tây Ninh chiều nay cũng được khách tặng vé số có dãy số đẹp có tứ quý 1111. Theo đó, vé trúng giải tám đài Đồng Tháp. Dù không phải là giải lớn, tuy nhiên chị cũng cảm thấy vui, xem đó là may mắn.

Vé số dãy 000000, 111111, 222222 đều trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12 - Ảnh 2.

Vé số có tứ quý 1111 trúng xổ số miền Nam chiều nay

ẢNH: NVCC

Mới đây, chị Trần Ngọc Diễm, chủ một đại lý vé số ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) xác nhận bán trúng 140 tờ vé số trúng giải tám đài Cà Mau cho khách, tổng trị giá 14 triệu đồng. Nguyên cây vé số bắt đầu bằng 14 tờ có dãy 002800.

Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm TP.HCM (dãy số độc đắc 287570), đài Đồng Tháp (dãy số độc đắc 652680) và đài Cà Mau (dãy số độc đắc 761911). Không chỉ những tờ vé có dãy số đẹp, nhiều người chơi xổ số cũng mong chờ sự xuất hiện của những vé trúng độc đắc các đài trên.

Xem thêm bình luận