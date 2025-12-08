Trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, khách về quê mua đất cất nhà

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 277030 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người phụ nữ bán vé số dạo. Người này thấy 2 tờ có dãy số đẹp nên quyết định giữ lại, không ngờ trúng độc đắc. Bà ấy liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận 3 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Bà ấy thuê trọ ở phường Bình Tân, sau khi trúng số liền lấy tiền về quê mua đất, cất nhà", anh Lê Du cho hay.

2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 373212 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số ngày 6 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc đài Bà Rịa - Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 12. Tờ vé có dãy số may mắn 259197 trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).