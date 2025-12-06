Người đàn ông trúng 28 tỉ xổ số miền Nam: 'Chia cho con cái mỗi người một ít'

Đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 793394 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 12 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là người đàn ông thường xuyên mua vé số. 14 tờ đó do đại lý của tôi bán ra và đổi thưởng. Sau khi có kết quả xổ số ngày 3 tháng 12, trưa hôm sau ông đến đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy nói sẽ gửi tiền vào ngân hàng, chia cho con cái mỗi người một ít. Đó là lần đầu tiên vị khách trúng số, bỗng có hàng chục tỉ đồng", đại lý vé số Đại Phát cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 501721 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở H.Long Hồ, Vĩnh Long (cũ). Sau khi dò kết quả xổ số ngày 2 tháng 12 phát hiện trúng độc đắc liền đến đại lý đổi thưởng và ra ngân hàng gửi tiết kiệm.