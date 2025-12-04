Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12: Trúng hơn 600 triệu, nhận tiền mặt tiêu tết

Dương Lan - Cao An Biên
04/12/2025 18:59 GMT+7

4 người cùng ngồi uống cà phê, mua vé số và may mắn trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12. Cả nhóm nhận hết tiền mặt để tiêu tết.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 13 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12. Cụ thể 13 tờ có dãy số 285375 thuộc đài Bình Thuận trúng an ủi trị giá 650 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 085375.

"13 tờ vé số may mắn của 4 người, mỗi người trúng vài tờ. Họ đều quen biết nhau, ngồi uống cà phê rồi mua vé số. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay liền liên hệ đại lý đổi thưởng. Họ nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt để chi tiêu vì cũng sắp đến tết", đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12: Khách trúng 2,65 tỉ, nhận hết tiền mặt - Ảnh 1.

13 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cũng đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 718588 thuộc đài Tây Ninh trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số ngày 4 tháng 12 còn có thêm đài An Giang với dãy số 315083 và đài Tây Ninh có dãy số 718588 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp nhiều may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12: Khách trúng 2,65 tỉ, nhận hết tiền mặt - Ảnh 2.

Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12

ẢNH: NVCC

Ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 12, anh Vũ Huỳnh, chủ hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo đã bán trúng 14 tờ vé độc đắc trị giá 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng giải khuyến khích tổng trị giá 756 triệu đồng (chưa tính thuế).

Cụ thể, 14 vé trúng độc đắc có dãy số 793394 mở thưởng xổ số Đồng Nai ngày 3 tháng 12. Đại lý cho biết đã bán cho khách tại chi nhánh trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng (Q.7 cũ).

