Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông lập tức đi ngân hàng

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 501721 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở H.Long Hồ, Vĩnh Long (cũ). Sau khi dò kết quả xổ số ngày 2 tháng 12 phát hiện trúng độc đắc liền đến đại lý đổi thưởng và ra ngân hàng gửi tiết kiệm", chị Kiều Nguyên nói.

Tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 12 ẢNH: NVCC

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cũng đổi thưởng cho khách có tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 12. Cụ thể, tờ vé số có dãy 259197 thuộc đài Vũng Tàu trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). "Người tài xế mua tờ vé số này bất ngờ và mừng rỡ khi trúng độc đắc. Anh ấy nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", chị Phương Lan cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân, mọi người nhiệt tình "xin vía" để gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM vừa đổi thưởng 1 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé có dãy số may mắn 573077 trúng xổ số Đà Lạt ngày 30 tháng 11. Đại lý tiết lộ tới ngày 2.12, khách mới đem đi đổi, nhận 1,5 tỉ đồng chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.