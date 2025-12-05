Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 12: Nguyên cây vé trúng 4,2 tỉ đài Trà Vinh lộ diện

Cao An Biên - Dương Lan
05/12/2025 17:18 GMT+7

Nguyên cây vé 140 tờ trúng 4,2 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 12 của đài Trà Vinh vừa lộ diện. Nhiều khách mua trúng đã liên hệ đại lý đổi thưởng.

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 12. Đại lý xác nhận đã bán cây vé 140 tờ trúng giải nhất, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé thuộc xổ số Trà Vinh, có các số cuối là 84044 đã trúng giải nhất 30 triệu đồng/tờ. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những vé có dãy số may mắn 451385.

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 12: Nguyên cây vé trúng 4,2 tỉ đài Trà Vinh - Ảnh 1.

Nguyên cây vé 140 tờ trúng 4,2 tỉ đồng

ẢNH: NVCC

"Đại lý chúng tôi đang hỗ trợ cho một số khách đổi thưởng. Nguyên cây vé này được chúng tôi giao cho bạn hàng bán dạo, bán cho nhiều khách khác nhau. Bán trúng cho khách, không chỉ người trúng vui mà chúng tôi cũng rất mừng!", đại lý vé số Thanh Hiếu chia sẻ.

Xổ số miền Nam 5 tháng 12 còn mở thưởng thêm 2 đài gồm Vĩnh Long, với dãy số độc đắc 250816 và Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 073147. Mạng xã hội mong chờ sự lộ diện của chủ nhân những vé trúng độc đắc này.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 13 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12. Cụ thể 13 tờ có dãy số 285375 thuộc đài Bình Thuận trúng an ủi trị giá 650 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 085375.

"13 tờ vé số may mắn của 4 người, mỗi người trúng vài tờ. Họ đều quen biết nhau, ngồi uống cà phê rồi mua vé số. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay liền liên hệ đại lý đổi thưởng. Họ nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt để chi tiêu vì cũng sắp đến tết", đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.

