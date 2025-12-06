Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ba cây vé trúng 5 tỉ xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 vừa xuất hiện

Cao An Biên - Dương Lan
06/12/2025 17:52 GMT+7

Ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12, ba cây vé 420 tờ trúng hơn 5 tỉ đồng đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An lộ diện. Đại lý nào bán trúng?

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long xác nhận bán trúng nguyên cây vé 140 tờ giải nhất đài Hậu Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 88575, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn là 373212.

3 cây vé trúng 5 tỉ xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 vừa xuất hiện - Ảnh 1.
3 cây vé trúng 5 tỉ xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 vừa xuất hiện - Ảnh 2.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 lộ diện sớm

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Hồng Hạnh ở Tây Ninh (Long An) cũ cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 14 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Long An ngày 6 tháng 12, tổng trị giá 700 triệu đồng. Những tờ vé này có dãy số 477030, trong khi giải độc đắc đài Long An chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy 277030.

Chiều nay, đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo bán trúng nguyên cây vé đài TP.HCM. Những tờ vé trúng giải tư, tổng trị giá 420 triệu đồng. Các vé có dãy số cuối là 63564, trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay là những tờ vé có dãy số 433544.

Mới đây, đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 12 cũng thông báo bán cây vé 140 tờ trúng giải nhất, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé thuộc xổ số Trà Vinh, có các số cuối là 84044 đã trúng giải nhất 30 triệu đồng/tờ. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những vé có dãy số may mắn 451385.

