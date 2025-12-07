Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12: Đại lý Vĩnh Long bán 14 tờ trúng độc đắc

Đại lý vé số Ngọc Giàu ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết đã phân phối bạn hàng bán 14 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 14 tờ có dãy số 828424 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Ngoài 14 tờ trúng độc đắc, đại lý của tôi còn bán 28 tờ trúng an ủi trị giá 1,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Lúc 18 giờ, có khách trúng độc đắc đang liên hệ đại lý đổi thưởng. Hàng chục tờ trúng thưởng được bạn hàng bán cho nhiều khách khác nhau", đại lý vé số Ngọc Giàu cho hay.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, địa lý vé số Nhân Nhân ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cũng đổi thưởng cho khách có 6 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 628424 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số ngày 7 tháng 12 trúng an ủi trị giá 300 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên nhiệt tình "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc đài Bà Rịa - Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 12. Tờ vé có dãy số may mắn 259197 trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Sau đó tới xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12, đại lý trên tiếp tục chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 1 tờ vé trúng độc đắc đài An Giang cùng hàng loạt vé trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ. Tờ vé độc đắc của đài này có dãy số may mắn 315083.