Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12: Đại lý Vĩnh Long bán 14 tờ trúng độc đắc

Dương Lan
Dương Lan
07/12/2025 18:36 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12, một đại lý vé số ở Vĩnh Long cho biết đã bán 14 tờ trúng độc đắc và 28 tờ trúng an ủi.

Đại lý vé số Ngọc Giàu ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết đã phân phối bạn hàng bán 14 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 14 tờ có dãy số 828424 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Ngoài 14 tờ trúng độc đắc, đại lý của tôi còn bán 28 tờ trúng an ủi trị giá 1,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Lúc 18 giờ, có khách trúng độc đắc đang liên hệ đại lý đổi thưởng. Hàng chục tờ trúng thưởng được bạn hàng bán cho nhiều khách khác nhau", đại lý vé số Ngọc Giàu cho hay.

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12: Đại lý Vĩnh Long bán 14 tờ trúng độcđắc - Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, địa lý vé số Nhân Nhân ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cũng đổi thưởng cho khách có 6 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 628424 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số ngày 7 tháng 12 trúng an ủi trị giá 300 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên nhiệt tình "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc đài Bà Rịa - Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 12. Tờ vé có dãy số may mắn 259197 trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Sau đó tới xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12, đại lý trên tiếp tục chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 1 tờ vé trúng độc đắc đài An Giang cùng hàng loạt vé trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ. Tờ vé độc đắc của đài này có dãy số may mắn 315083.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Trùng hợp giải độc đắc 3 ngày liền 'cập bến' Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Trùng hợp giải độc đắc 3 ngày liền 'cập bến' Tây Ninh

3 ngày liên tục, giải độc đắc xổ số miền Nam 'cập bến' Tây Ninh (khu vực Đức Hòa, Long An cũ) khiến nhiều người chơi vé số và đại lý hào hứng vì sự trùng hợp này.

Ba cây vé trúng 5 tỉ xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 vừa xuất hiện

Người đàn ông trúng 28 tỉ xổ số miền Nam: 'Chia cho con cái mỗi người một ít'

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12 xổ số ngày 7 tháng 12 xổ số miền Nam hôm nay xổ số miền Trung ngày 7 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận