Xổ số miền Nam: Trùng hợp giải độc đắc 3 ngày liền 'cập bến' Tây Ninh

Theo kết quả xổ số miền Nam mới đây, nhiều đại lý ở Tây Ninh thay nhau đổi thưởng độc đắc trong 3 ngày liên tục, từ ngày 2.12 - 4.12.

Cụ thể, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc đài Bà Rịa - Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 12. Tờ vé có dãy số may mắn 259197 trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Những tờ vé trúng độc đắc liên tục xuất hiện ở Tây Ninh (Long An cũ) ẢNH: NVCC

Sau đó tới xổ số miền Nam ngày 4 tháng 12, đại lý trên tiếp tục chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 1 tờ vé trúng độc đắc đài An Giang cùng hàng loạt vé trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ. Tờ vé độc đắc của đài này có dãy số may mắn 315083.

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh cũng ở khu vực Đức Hòa, Long An cũ chia sẻ hình ảnh 5 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng. Những tờ vé thuộc đài Sóc Trăng, trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 12 với dãy số 912561.

"Người trúng mua từ một bà cụ. Khách mua 5 tờ và trúng hết. Vị khách nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thanh chia sẻ thêm. Như vậy trong 3 ngày liên tục, các đại lý vé số ở Tây Ninh đều đổi thưởng độc đắc các đài khác nhau cho khách.

Mới đây, đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 793394 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là người đàn ông thường xuyên mua vé số. 14 tờ đó do đại lý của tôi bán ra và đổi thưởng. Sau khi có kết quả xổ số ngày 3 tháng 12, trưa hôm sau ông đến đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy nói sẽ gửi tiền vào ngân hàng, chia cho con cái mỗi người một ít. Đó là lần đầu tiên vị khách trúng số, bỗng có hàng chục tỉ đồng", đại lý vé số Đại Phát cho hay.