Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Vợ chồng trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, hẹn gặp đại lý ở ngân hàng

Cao An Biên - Dương Lan
10/12/2025 05:00 GMT+7

2 vợ chồng từ quê vào TP.HCM sinh sống, lập nghiệp bất ngờ trúng 5 tờ độc đắc xổ số miền Nam. Họ hẹn đại lý đổi thưởng ở ngân hàng, chỉ lấy hơn 1 tỉ đồng tiền mặt.

Đó là lời kể của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách, tổng trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 485425 trúng độc đắc xổ số Kiên Giang ngày 7 tháng 12. Trong đó, đại lý đổi 5 tờ trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một cặp vợ chồng ở TP.HCM.

TP.HCM: Vợ chồng trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, hẹn gặp đại lý ở ngân hàng - Ảnh 1.

Hai vợ chồng ở TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

"Họ hẹn tôi ra một ngân hàng ở gần cầu Tham Lương ở Q.Tân Bình cũ để đổi thưởng. Vợ chồng họ liền lấy 8 tỉ đồng tiền mặt gửi ngân hàng, còn lại nhận tiền mặt. Họ từ quê vào TP.HCM làm tự do, bất ngờ trúng số độc đắc nên rất vui mừng", anh Lê Du kể lại quá trình đổi thưởng cho khách.

Mới đây, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đổi 2 tờ vé số có dãy số 277030 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người phụ nữ bán vé số dạo. Người này thấy 2 tờ có dãy số đẹp nên quyết định giữ lại, không ngờ trúng độc đắc. Bà ấy liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận 3 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Bà ấy thuê trọ ở phường Bình Tân, sau khi trúng số liền lấy tiền về quê mua đất, cất nhà", anh Lê Du cho hay.

Những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo bình luận "xin vía". Nhiều người cũng gửi lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn ở TP.HCM đã nhận về lộc lớn trước thềm năm mới.

