Đại lý đổi độc đắc 3 đài xổ số miền Nam trong 2 ngày liền

Theo đó mới đây, đại lý vé số Trúc Giang ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh đổi thưởng độc đắc tới 3 đài xổ số miền Nam trong hai ngày 7.12 và 6.12 khiến dân mạng xôn xao.

Cụ thể, xổ số miền Nam ngày 7 tháng 12, đại lý chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Tiền Giang. Dãy số độc đắc là 828424 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Những tờ vé số trúng độc đắc 3 đài xổ số miền Nam ngày 6 và ngày 7 tháng 12 xuất hiện ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) ẢNH: NVCC

Trước đó 1 ngày, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12, đại lý này cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng độc đắc tới 2 đài gồm Long An và Bình Phước. Trong đó, hai tờ trúng độc đắc đài Bình Phước có dãy số 005458 còn hai tờ trúng độc đắc đài Long An có dãy số 277030.

Mới đây đại lý vé số Ngọc Giàu ở Bến Tre cũ cũng chia sẻ hình ảnh 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Tiền Giang có dãy số 828424 được dân mạng quan tâm, chia sẻ.

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 277030 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người phụ nữ bán vé số dạo. Người này thấy 2 tờ có dãy số đẹp nên quyết định giữ lại, không ngờ trúng độc đắc. Bà ấy liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận 3 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Bà ấy thuê trọ ở phường Bình Tân, sau khi trúng số liền lấy tiền về quê mua đất, cất nhà", anh Lê Du cho hay.