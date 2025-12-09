Người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 9 tháng 12 đài Bạc Liêu xuất hiện

Đại lý vé số Phát Tài ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa xác nhận đổi thưởng cho khách trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 9 tháng 12 chiều nay.

Cụ thể, tờ vé thuộc xổ số Bạc Liêu, có dãy số may mắn 086267. Đại lý cho biết khách vừa nhận tiền mặt toàn bộ số tiền trúng giải. "Người trúng không phải là khách quen bên tôi, vì tin tưởng nên tới đại lý đổi thưởng. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng mừng", đại lý chia sẻ.

Vé trúng độc đắc xổ số Bạc Liêu ngày 9 tháng 12 vừa lộ diện ẢNH: NVCC

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc đài Bạc Liêu lộ diện sớm được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận, hy vọng bản thân có được may mắn trúng số độc đắc.

Chiều nay, nhiều đại lý vé số ở TP.HCM cũng vừa đổi thưởng nhiều tờ vé số trúng an ủi đài Bến Tre. Giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về dãy số 257886. Người chơi xổ số mong chờ sự lộ diện của những tờ vé trúng độc đắc của đài này.

Mới đây, kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 12 vé trúng giải tám đài Cà Mau có hai số cuối giống nhau là 00, giải bảy có ba số cuối giống nhau là 222. Trong khi đó, giải tám đài Đồng Tháp cũng có hai số cuối giống nhau là 11.

Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số độc lạ có dãy 000000, 222222 trúng xổ số Cà Mau ngày 8 tháng 12 và những tờ vé có dãy 111111 trúng xổ số Đồng Tháp. Nhiều người có sở thích sưu tầm vé số có dãy số độc lạ, số đẹp "săn" tìm những tờ vé có dãy trên.