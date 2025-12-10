Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12: Người Cà Mau nhận lộc lớn đài Sóc Trăng

Theo đó, đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh ở Cà Mau vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng an ủi đài Sóc Trăng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 831026, tổng trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 331026.

Đại lý vé số Trường Thịnh ở Cà Mau chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng giải an ủi đài Sóc Trăng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12 chiều nay ẢNH: NVCC

Mạng xã hội hiện cũng đang chia sẻ hình ảnh 6 tờ vé số trúng an ủi đài Sóc Trăng, tổng trị giá 300 triệu đồng, được khẳng định xuất hiện ở Cà Mau. Các tờ vé số đều có dãy 431026.

Nhiều người hào hứng với những tờ vé số trúng giải cao xuất hiện sớm chiều nay, cho rằng khả năng cao độc đắc đài Sóc Trăng hôm nay sẽ ghé thăm bà con Cà Mau. Nhiều người cũng mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé độc đắc đài Đồng Nai có dãy số 048568 và đài Cần Thơ với dãy số 375492, cũng mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay.

Mới đây, đại lý vé số Phát Tài ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa xác nhận đổi thưởng cho khách trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 9 tháng 12.

Cụ thể, tờ vé thuộc xổ số Bạc Liêu, có dãy số may mắn 086267. Đại lý cho biết khách vừa nhận tiền mặt toàn bộ số tiền trúng giải. "Người trúng không phải là khách quen bên tôi, vì tin tưởng nên tới đại lý đổi thưởng. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng mừng", đại lý chia sẻ.