Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12: Bà con Tây Ninh trúng lớn đài Tây Ninh

Cao An Biên - Dương Lan
11/12/2025 18:23 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12, nhiều đại lý vé số thông báo đổi thưởng giải 'khủng' cho khách ở Tây Ninh (Long An cũ).

Theo đó chiều nay, đại lý vé số Yến Trâm ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa thông báo đổi thưởng 6 tờ vé số trúng giải nhất đài Tây Ninh, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 95144, tổng trị giá 30 triệu đồng/vé. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 473447. Nhiều người cũng mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân sở hữu những tờ vé số có dãy này.

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12: Bà con Tây Ninh 'hốt bạc' đài… Tây Ninh - Ảnh 1.
Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12: Bà con Tây Ninh 'hốt bạc' đài… Tây Ninh - Ảnh 2.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12 lộ diện sớm ở Tây Ninh (Long An cũ) khiến nhiều người thích thú chia sẻ

ẢNH: NVCC

Cũng tại Long An cũ (Tây Ninh), một đại lý vé số chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải an ủi đài Bình Thuận, có dãy số may mắn 533927. Mỗi tờ vé số trị giá 50 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này là những tờ vé có dãy số 733927.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12 lộ diện sớm hôm nay được dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng sẽ có cơ hội trúng số độc đắc.

Mới đây, đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh ở Cà Mau vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng an ủi đài Sóc Trăng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 831026, tổng trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 331026.

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12: Người Cà Mau nhận lộc lớn đài Sóc Trăng

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12: Người Cà Mau nhận lộc lớn đài Sóc Trăng

Mới có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12 chiều nay, nhiều người ở Cà Mau nhận lộc lớn khi trúng đài Sóc Trăng.

TP.HCM: Vợ chồng trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, hẹn gặp đại lý ở ngân hàng

Người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 9 tháng 12 đài Bạc Liêu xuất hiện

