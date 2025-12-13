Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: Nhiều người Đồng Tháp thành 'tỉ phú' nhờ một dãy số may mắn

Cao An Biên - Dương Lan
13/12/2025 05:00 GMT+7

Một dãy số may mắn đài An Giang giúp nhiều người dân ở Đồng Tháp bất ngờ trở thành 'tỉ phú' sau một đêm nhờ trúng số độc đắc xổ số miền Nam.

Mạng xã hội đang chia sẻ hàng loạt tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam mới đây, được các đại lý vé số, tiệm vàng ở Đồng Tháp đổi thưởng cho khách.

Cụ thể, đại lý vé số Thanh Vân chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số An Giang ngày 11 tháng 12, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé có dãy may mắn 204056.

Xổ số miền Nam: Nhiều người Đồng Tháp thành 'tỉ phú' nhờ một dãy số may mắn- Ảnh 1.

Dãy số may mắn 204056 giúp nhiều khách trúng xổ số miền Nam đài An Giang ngày 11 tháng 12 mới đây

ẢNH: NVCC

Cũng với dãy số trên, đại lý vé số Hồng Tươi ở Đồng Tháp cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng. Tiệm vàng Kim Bảo Tiến ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh hỗ trợ người dân đổi thưởng trúng độc đắc 2 tờ vé số may mắn của đài An Giang với dãy số trên, trị giá 4 tỉ đồng.

Ngay sau đó, dân mạng chia sẻ hình ảnh những tờ vé số cùng bình luận chúc mừng chủ nhân trở thành "tỉ phú" sau một đêm. Nhiều người cũng "xin vía" nhiệt tình, hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở miền Tây chia sẻ mới đây, sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, 2 tờ vé thuộc đài Kiên Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 với dãy số may mắn 002911. Tuy nhiên, nhiều ngày sau người này mới phát hiện trúng số và gọi đại lý đến đổi thưởng. Theo lời anh Duy, vị khách trúng thưởng là nam. Người này gọi cho anh, sau đó anh nhờ nhân viên ở chi nhánh Cần Thơ cầm tiền mặt đi đổi thưởng. Trúng số tiền lớn, vị khách không giấu được niềm vui, theo chia sẻ từ đại lý.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12: Người Cà Mau nhận lộc lớn đài Sóc Trăng

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12: Người Cà Mau nhận lộc lớn đài Sóc Trăng

Mới có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 12 chiều nay, nhiều người ở Cà Mau nhận lộc lớn khi trúng đài Sóc Trăng.

'Tiền chất chồng' trao tận tay người đàn ông Cần Thơ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12: Bà con Tây Ninh trúng lớn đài Tây Ninh

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12 xổ số ngày 12 tháng 12 xổ số miền nam 12 tháng 12 trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận