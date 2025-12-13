Xổ số miền Nam: Nhiều người Đồng Tháp thành 'tỉ phú' nhờ một dãy số may mắn

Mạng xã hội đang chia sẻ hàng loạt tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam mới đây, được các đại lý vé số, tiệm vàng ở Đồng Tháp đổi thưởng cho khách.

Cụ thể, đại lý vé số Thanh Vân chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số An Giang ngày 11 tháng 12, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé có dãy may mắn 204056.

Dãy số may mắn 204056 giúp nhiều khách trúng xổ số miền Nam đài An Giang ngày 11 tháng 12 mới đây ẢNH: NVCC

Cũng với dãy số trên, đại lý vé số Hồng Tươi ở Đồng Tháp cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng. Tiệm vàng Kim Bảo Tiến ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh hỗ trợ người dân đổi thưởng trúng độc đắc 2 tờ vé số may mắn của đài An Giang với dãy số trên, trị giá 4 tỉ đồng.

Ngay sau đó, dân mạng chia sẻ hình ảnh những tờ vé số cùng bình luận chúc mừng chủ nhân trở thành "tỉ phú" sau một đêm. Nhiều người cũng "xin vía" nhiệt tình, hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở miền Tây chia sẻ mới đây, sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, 2 tờ vé thuộc đài Kiên Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 11 với dãy số may mắn 002911. Tuy nhiên, nhiều ngày sau người này mới phát hiện trúng số và gọi đại lý đến đổi thưởng. Theo lời anh Duy, vị khách trúng thưởng là nam. Người này gọi cho anh, sau đó anh nhờ nhân viên ở chi nhánh Cần Thơ cầm tiền mặt đi đổi thưởng. Trúng số tiền lớn, vị khách không giấu được niềm vui, theo chia sẻ từ đại lý.