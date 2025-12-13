Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vé số dãy 999999 trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12, nhiều người 'truy tìm'

Cao An Biên - Dương Lan
13/12/2025 17:43 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 chiều nay, nhiều người hào hứng tìm những tờ vé số trúng đài Bình Phước có dãy 999999.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12, giải tám đài Bình Phước có hai số cuối là 99. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số có dãy 999999 trúng xổ số hôm nay.

Trên mạng xã hội, nhiều người hào hứng "truy tìm" những tờ vé số có dãy này. Dù không phải là giải cao, tuy nhiên theo một chủ đại lý vé số ở Tây Ninh, những tờ vé có dãy số giống nhau, đặc biệt là dãy số "toàn 9" là dãy số hiếm, đẹp mà dân chơi xổ số rất thích.

Vé số dãy 999999 trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12, nhiều người 'truy tìm'- Ảnh 1.

Nhiều người có sở thích tìm mua vé số có dãy đẹp, độc lạ

ẢNH: NVCC

Anh Duy, chủ đại lý vé số ở Tây Ninh có sở thích sưu tầm những tờ vé số có dãy số độc lạ, đẹp cho biết chiều nay anh cũng sở hữu 14 tờ vé dãy số 444444 đài TP.HCM, tuy nhiên may mắn không mỉm cười.

Theo kết quả xổ số miền Nam 13 tháng 12, đại lý vé số Thanh Tâm ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh bán trúng 2 cọc vé giải an ủi đài Hậu Giang, có dãy số 866129 và 966129. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số 766129.

Hôm qua, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán trúng nguyên cây 140 tờ trị giá 34,3 tỉ đồng nhận được sự chú ý của dân mạng. Trong 140 tờ, có 14 tờ trúng giải độc đắc 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng giải an ủi với mỗi tờ 50 triệu đồng. Đại lý cho biết những tờ vé trúng độc đắc của đài Bình Dương, có dãy số may mắn 416982.

"Cây vé được đại lý của chúng tôi phân phối cho nhiều bạn hàng bán cho khách. Hiện chúng tôi đang chờ khách tới đại lý đổi thưởng", phía đại lý vé số tiết lộ. Hình ảnh nguyên cây vé số "ẵm trọn" giải cao nhất đài Bình Dương được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng những người may mắn mua được.

Xổ số miền Nam: Nhiều người Đồng Tháp thành 'tỉ phú' nhờ một dãy số may mắn

Xổ số miền Nam: Nhiều người Đồng Tháp thành 'tỉ phú' nhờ một dãy số may mắn

Một dãy số may mắn đài An Giang giúp nhiều người dân ở Đồng Tháp bất ngờ trở thành 'tỉ phú' sau một đêm nhờ trúng số độc đắc xổ số miền Nam.

Cây vé 'ẵm trọn' 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12 vừa lộ diện

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 12: Bà con Tây Ninh trúng lớn đài Tây Ninh

