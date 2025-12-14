Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: 28 tỉ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 đài Kiên Giang

Cao An Biên - Dương Lan
14/12/2025 18:03 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh 14 tờ vé số trúng độc đắc đài Kiên Giang tổng trị giá 28 tỉ đồng.

Theo đó, đại lý vé số Thịnh Phát ở TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) thông báo đã bán trúng 14 tờ vé số độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế), theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 831747. Trong khi đó, những tờ vé giải độc đắc xổ số Tiền Giang ngày 14 tháng 12 hôm nay với dãy số 363164 và giải độc đắc đài Đà Lạt với dãy số 196484 vẫn chưa xuất hiện.

TP.HCM: 28 tỉ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 đài Kiên Giang- Ảnh 1.

14 vé trúng độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 đài Kiên Giang xuất hiện ở TP.HCM

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số vừa trúng đài Kiên Giang đang được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhiệt tình "xin vía" hy vọng bản thân được trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12, giải tám đài Bình Phước có hai số cuối là 99. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số có dãy 999999 trúng xổ số hôm qua. Trên mạng xã hội, nhiều người hào hứng "truy tìm" những tờ vé số có dãy này. 

Dù không phải là giải cao, tuy nhiên theo một chủ đại lý vé số ở Tây Ninh, những tờ vé có dãy số giống nhau, đặc biệt là dãy số "toàn 9" là dãy số hiếm, đẹp mà dân chơi xổ số rất thích.

Theo kết quả xổ số miền Nam 13 tháng 12, đại lý vé số Thanh Tâm ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh bán trúng 2 cọc vé giải an ủi đài Hậu Giang, có dãy số 866129 và 966129. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số 766129.

