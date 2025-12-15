Hy hữu dãy số 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12 đài Cà Mau

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12 chiều nay, giải sáu xổ số Cà Mau thuộc về những tờ vé có bốn số cuối là 4444. Điều này đồng nghĩa với việc những vé có dãy 444444 cũng trúng giải này.

Như vậy, những tờ vé có dãy số cuối 4444 xổ số Cà Mau ngày 15 tháng 12 trúng 400.000 đồng/tờ. Dù không phải là giải cao nhất, tuy nhiên giải thưởng này lại nhận được sự quan tâm của nhiều người chơi vé số thích sưu tầm những dãy số đẹp, độc lạ.

Nhiều người thích sưu tầm những tờ vé số đẹp, độc lạ ẢNH: NVCC

Trong khi đó, giải độc đắc đài Cà Mau chiều nay thuộc về những vé có dãy số 989912. Xổ số miền Nam 15 tháng 12 hôm nay cũng mở thưởng đài TP.HCM với dãy số may mắn 548565 trúng độc đắc, còn dãy số 606708 mang tới giải độc đắc cho khách mua vé số đài Đồng Tháp.

Là người thích sưu tầm, bán vé số có dãy số đẹp, độc lạ, anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh hôm nay bán nhiều vé có dãy 888888 đài TP.HCM, 222292 đài Đồng Tháp và mở thưởng ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên may mắn không mỉm cười. Bên cạnh đó, anh cũng bán những tờ vé dãy 333333 và 777777 mở thưởng xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16 tháng 12.

Hôm nay, đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng thông báo bán trúng 140 tờ xổ số Cà Mau giải bảy, với dãy số cuối 745. Tổng giá trị giải thưởng là 28 triệu đồng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam tới quý độc giả.