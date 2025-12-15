Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hy hữu dãy số 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12 đài Cà Mau

Cao An Biên - Dương Lan
15/12/2025 17:03 GMT+7

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12 chiều nay, dãy số 444444 bất ngờ trúng giải cao xổ số Cà Mau. Nhiều người chơi vé số dãy đẹp, độc lạ truy tìm tờ vé này.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12 chiều nay, giải sáu xổ số Cà Mau thuộc về những tờ vé có bốn số cuối là 4444. Điều này đồng nghĩa với việc những vé có dãy 444444 cũng trúng giải này.

Như vậy, những tờ vé có dãy số cuối 4444 xổ số Cà Mau ngày 15 tháng 12 trúng 400.000 đồng/tờ. Dù không phải là giải cao nhất, tuy nhiên giải thưởng này lại nhận được sự quan tâm của nhiều người chơi vé số thích sưu tầm những dãy số đẹp, độc lạ.

Hy hữu dãy số 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12 đài Cà Mau- Ảnh 1.

Nhiều người thích sưu tầm những tờ vé số đẹp, độc lạ

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, giải độc đắc đài Cà Mau chiều nay thuộc về những vé có dãy số 989912. Xổ số miền Nam 15 tháng 12 hôm nay cũng mở thưởng đài TP.HCM với dãy số may mắn 548565 trúng độc đắc, còn dãy số 606708 mang tới giải độc đắc cho khách mua vé số đài Đồng Tháp.

Là người thích sưu tầm, bán vé số có dãy số đẹp, độc lạ, anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh hôm nay bán nhiều vé có dãy 888888 đài TP.HCM, 222292 đài Đồng Tháp và mở thưởng ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên may mắn không mỉm cười. Bên cạnh đó, anh cũng bán những tờ vé dãy 333333 và 777777 mở thưởng xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16 tháng 12.

Hôm nay, đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng thông báo bán trúng 140 tờ xổ số Cà Mau giải bảy, với dãy số cuối 745. Tổng giá trị giải thưởng là 28 triệu đồng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền Nam tới quý độc giả.

Tin liên quan

TP.HCM: Vừa trúng 4 tỉ, hôm sau người đàn ông lại gọi đại lý đổi... độc đắc

TP.HCM: Vừa trúng 4 tỉ, hôm sau người đàn ông lại gọi đại lý đổi... độc đắc

Vừa trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam, ngay hôm sau, người đàn ông ở TP.HCM (Q.12 cũ) lại gọi điện cho đại lý nhờ… đổi thêm 2 tỉ đồng nữa. Đại lý tiết lộ điều bất ngờ.

TP.HCM: 28 tỉ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 đài Kiên Giang

Vé số dãy 999999 trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12, nhiều người 'truy tìm'

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 15 tháng 12 xổ số ngày 15 tháng 12 xổ số miền nam 15 tháng 12 xổ số cà mau ngày 15 tháng 12 xổ số đồng tháp ngày 15 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận