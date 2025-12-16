Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

42 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 đài Bến Tre, khách nhận chuyển khoản

Dương Lan
Dương Lan
16/12/2025 17:59 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12, một đại lý vé số ở Vĩnh Long liền đổi thưởng cho khách có 42 tờ trúng số.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán và đổi thưởng cho khách có 42 tờ trúng số. Cụ thể, 42 tờ có 5 số cuối là 24075 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền là 126 triệu đồng.

"42 tờ vé số trúng giải của 3 người, mỗi người mua 1 cặp lẻ 14 tờ qua đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay họ liền liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho biết.

42 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 đài Bến Tre, khách nhận chuyển khoản- Ảnh 1.

42 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12

ẢNH: NVCC

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng an ủi. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 124535 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số ngày 16 tháng 12 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 824535.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, mong chờ những người trúng độc đắc xổ số ngày 16 tháng 12 sớm lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) thông báo đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 mới đây.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 480597, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt cho khách may mắn ở TP.HCM.

Tin liên quan

Cây vé 140 tờ số đẹp trúng 2,1 tỉ xổ số miền Nam: Người Đồng Tháp trúng lớn

Cây vé 140 tờ số đẹp trúng 2,1 tỉ xổ số miền Nam: Người Đồng Tháp trúng lớn

Hàng loạt người dân Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) trúng xổ số miền Nam đài Đà Lạt, khi đại lý bán ra nguyên cây vé số 140 tờ trúng giải nhì với tổng trị giá 2,1 tỉ đồng.

Hy hữu dãy số 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 12 đài Cà Mau

TP.HCM: 28 tỉ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 đài Kiên Giang

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 xổ số ngày 16 tháng 12 xổ số Bến Tre ngày 16 tháng 12 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 16 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận