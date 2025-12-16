42 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 đài Bến Tre, khách nhận chuyển khoản

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán và đổi thưởng cho khách có 42 tờ trúng số. Cụ thể, 42 tờ có 5 số cuối là 24075 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền là 126 triệu đồng.



"42 tờ vé số trúng giải của 3 người, mỗi người mua 1 cặp lẻ 14 tờ qua đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay họ liền liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho biết.

42 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 ẢNH: NVCC

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng an ủi. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 124535 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số ngày 16 tháng 12 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 824535.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, mong chờ những người trúng độc đắc xổ số ngày 16 tháng 12 sớm lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TP.HCM) thông báo đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 mới đây.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 480597, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt cho khách may mắn ở TP.HCM.